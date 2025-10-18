Практика судов
  1. В Украине

Зеленский заявил, что США не хотят эскалации: что известно о поставках Tomahawk и дальнобойных систем

08:55, 18 октября 2025
Президент ответил, что Соединенные Штаты не хотели бы эскалации.
Зеленский заявил, что США не хотят эскалации: что известно о поставках Tomahawk и дальнобойных систем
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме обсуждался вопрос передачи Украине крылатых ракет Tomahawk, однако американская сторона хочет избежать эскалации.

«Мы говорили о дальнобойных системах. Я не хотел бы сейчас делать какие-либо заявления — мы решили, что пока не будем говорить об этом. Соединенные Штаты не хотели бы эскалации, поэтому возможные вопросы на эту тему останутся без ответа», — сказал Зеленский во время брифинга в Вашингтоне.

Ранее руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил в интервью Axios, что Киев ожидает от встречи в Белом доме конкретных решений относительно новых систем вооружения, прежде всего Tomahawk, которые, по оценке украинской стороны, «могут изменить ход войны».

Он отметил, что Украине нужны ракеты для ударов по заводам дронов и ракет на территории России, а также ожидается «политическое решение США», которое позволит покупать любое необходимое вооружение без ограничений.

Зеленский подчеркнул, что даже само наличие Tomahawk в Вооруженных силах Украины станет мощным сигналом для Кремля: «Москва сразу начинает искать диалог, как только слышит о Tomahawk».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Дональд Трамп Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин сможет включать и исключать из списка страны, с которыми украинцам разрешено иметь множественное гражданство – в зависимости от уровня поддержки Украины

Легальность наличия множественного гражданства будет зависеть от списка государств, который Кабмин сможет менять – сегодня включить иностранное государство в свой перечень, а завтра – исключить его, если оно не поддерживает Украину.

Налоговый комитет Рады поддержал законопроект о «налоге на OLX» для граждан, которые предоставляют услуги или продают вещи через онлайн-платформы

Законопроект, который предусматривает налогообложение для граждан, которые предоставляют услуги или продают товары через онлайн-платформы OLX, Prom, Kabanchik и другие, будет принят – ведь Минфин уже заложил 14 млрд грн дополнительных поступлений от налогов в проект бюджета на 2026 год.

Общественные объединения будут оценивать культуру общения судей в процессе – опубликовано положение о регулярном оценивании судей

Представители ОО будут оценивать реакцию судьи на представителя ОО, который пришел в судебное заседание – ВККС опубликовала финальную редакцию положения о регулярном оценивании судей.

Судья четыре года назад отметила 9 мая, а в 2025 году получила за это дисциплинарное дело

Активисты написали на судью жалобу, но судья считает, что закон о декоммунизации она не нарушала.

Государственный бюджет на 2026 год рекомендован к принятию за основу – Роксолана Пидласа

Бюджетный комитет предложил некоторые изменения – в частности, по повышению оплаты труда педагогов.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Роман Романюк
    Роман Романюк
    український політик, Заслужений юрист України, народний депутат України VII, VIII скликань
  • Володимир Кифлюк
    Володимир Кифлюк
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Сергій Іонушас
    Сергій Іонушас
    голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності