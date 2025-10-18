Зеленский заявил, что США не хотят эскалации: что известно о поставках Tomahawk и дальнобойных систем

Президент ответил, что Соединенные Штаты не хотели бы эскалации.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме обсуждался вопрос передачи Украине крылатых ракет Tomahawk, однако американская сторона хочет избежать эскалации.

«Мы говорили о дальнобойных системах. Я не хотел бы сейчас делать какие-либо заявления — мы решили, что пока не будем говорить об этом. Соединенные Штаты не хотели бы эскалации, поэтому возможные вопросы на эту тему останутся без ответа», — сказал Зеленский во время брифинга в Вашингтоне.

Ранее руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил в интервью Axios, что Киев ожидает от встречи в Белом доме конкретных решений относительно новых систем вооружения, прежде всего Tomahawk, которые, по оценке украинской стороны, «могут изменить ход войны».

Он отметил, что Украине нужны ракеты для ударов по заводам дронов и ракет на территории России, а также ожидается «политическое решение США», которое позволит покупать любое необходимое вооружение без ограничений.

Зеленский подчеркнул, что даже само наличие Tomahawk в Вооруженных силах Украины станет мощным сигналом для Кремля: «Москва сразу начинает искать диалог, как только слышит о Tomahawk».

