Украинцам напомнили основания для взыскания излишне выплаченной субсидии

В Украине существует четыре основания для взыскания с получателя излишне выплаченной субсидии.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области напомнило основания для взыскания излишне выплаченной субсидии.

Переплата субсидии — это излишне выплаченные бюджетные средства, полученные лицом без достаточных правовых оснований. Чаще всего такие ситуации возникают в результате подачи заявителем недостоверных, неточных сведений либо непредоставления органу Пенсионного фонда информации об изменении обстоятельств, влияющих на расчет размера субсидии, ее перерасчет или определение права на данный вид государственной помощи.

Основаниями для взыскания с получателя излишне выплаченной субсидии являются:

подача недостоверных сведений или документов для получения субсидии; непредоставление в 30-дневный срок органу Пенсионного фонда информации об изменениях:

состава зарегистрированных в жилом помещении членов домохозяйства;

социального статуса членов домохозяйства (приобретение статуса пенсионера, инвалида и т. д.);

состава семьи члена домохозяйства;

перечня получаемых жилищно-коммунальных услуг и условий их предоставления;

изменения управляющего, исполнителя коммунальных услуг, создания объединения совладельцев;

покупки земельного участка, недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, строительных материалов, других товаров длительного пользования; единовременной оплаты любой работы или услуги (кроме медицинских, образовательных и жилищно-коммунальных); осуществления взноса в уставный капитал, благотворительной деятельности, предоставления займа — если сумма операции превышает 50 тыс. грн и была проведена в течение 12 месяцев перед месяцем обращения за субсидией;

возникновения права собственности более чем на одно жилое помещение (квартиру, дом);

открытия депозита или покупки облигаций на сумму, превышающую 100 тыс. грн;

проведения операции по покупке иностранной валюты и банковских металлов на общую сумму свыше 50 тыс. грн;

получения единовременного дохода в сумме, превышающей 25-кратный размер прожиточного минимума (кроме помощи на получение образования, медицинских услуг, преодоление последствий стихийного бедствия, других катастроф; страховых выплат; наследства в виде недвижимости);

наступление условий, при которых утрачивается право на получение субсидии на сверхнормативную площадь жилья; пребывание за границей лица из состава домохозяйства или члена семьи лица из состава домохозяйства в совокупности более 60 дней.

«При наличии указанных оснований выплата жилищной субсидии прекращается, а излишне полученные суммы жилищной субсидии гражданин обязан вернуть на счет Пенсионного фонда Украины.

Если лицо отказывается добровольно вернуть сумму излишне выплаченной ему жилищной субсидии, то вопрос о принудительном взыскании средств решается в судебном порядке», — добавили в ПФ.

