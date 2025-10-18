Українцям нагадали підстави для стягнення надміру виплаченої субсидії

Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області нагадали підстави для стягнення надміру виплаченої субсидії.
Переплата субсидії – це надміру виплачені бюджетні кошти, отримані особою без достатньої правової підстави. Найчастіше такі ситуації складаються внаслідок подання заявником недостовірних, неточних відомостей або ж неповідомлення органу Пенсійного фонду про зміну обставин, які впливають на обчислення розміру субсидії, її перерахунок, визначення права на зазначений вид державної допомоги.
Підставами для стягнення з одержувача надміру виплаченої субсидії є:
1) подання недостовірних відомостей або документів для отримання субсидії;
2) неповідомлення у 30-денний термін органу Пенсійного фонду про зміни:
3) настання умов, за яких втрачається право на отримання субсидії на понаднормову площу житла;
4) перебування за кордоном особи зі складу домогосподарства або члена сім’ї особи зі складу домогосподарства сукупно більш як 60 днів.
«За наявності зазначених підстав виплата житлової субсидії припиняється, надміру отримані суми житлової субсидії громадянин повинен повернути на рахунок Пенсійного фонду України.
Якщо особа відмовляється добровільно повернути суму надміру виплаченої їй житлової субсидії, то питання про примусове стягнення коштів вирішується в судовому порядку», - додали у ПФ.
