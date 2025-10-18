Практика судів
Українцям нагадали підстави для стягнення надміру виплаченої субсидії

20:53, 18 жовтня 2025
В Україні є чотири підстави для стягнення з одержувача надміру виплаченої субсидії.
Фото: vinrda.gov.ua
Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області нагадали підстави для стягнення надміру виплаченої субсидії.

Переплата субсидії – це надміру виплачені бюджетні кошти, отримані особою без достатньої правової підстави. Найчастіше такі ситуації складаються внаслідок подання заявником недостовірних, неточних відомостей або ж неповідомлення органу Пенсійного фонду про зміну обставин, які впливають на обчислення розміру субсидії, її перерахунок, визначення права на зазначений вид державної допомоги.

Підставами для стягнення з одержувача надміру виплаченої субсидії є:

1) подання недостовірних відомостей або документів для отримання субсидії;

2) неповідомлення у 30-денний термін органу Пенсійного фонду про зміни:

  • складу зареєстрованих у житловому приміщенні членів домогосподарства;
  • соціального статусу членів домогосподарства (набуття статусу пенсіонера, інваліда тощо);
  • складу сім’ї члена домогосподарства;
  • переліку отримуваних житлово-комунальних послуг та умов їх надання;
  • зміни управителя, виконавця комунальних послуг, створення об’єднання власників;
  • купівлі земельної ділянки, нерухомого майна, транспортного засобу, цінних паперів, будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку; одноразової оплати будь-якої роботи або послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних); здійснення внеску до статутного капіталу, благодійної діяльності; надання позики; якщо сума операції перевищує 50 тис. грн і здійснена вона впродовж 12 місяців перед місяцем звернення за субсидією;
  • настання права власності більш ніж на одне житлове приміщення (квартиру, будинок);
  • відкриття депозиту або придбання облігацій на суму, що перевищує 100 тис. грн;
  • здійснення операції з купівлі іноземної валюти та банківських металів на загальну суму понад 50 тис. грн;
  • отримання одноразового доходу в сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму (крім допомоги на здобуття освіти, отримання медичних послуг, подолання наслідків стихійного лиха, інших катастроф; страхових виплат; спадщини у вигляді нерухомого майна);

3) настання умов, за яких втрачається право на отримання субсидії на понаднормову площу житла;

4) перебування за кордоном особи зі складу домогосподарства або члена сім’ї особи зі складу домогосподарства сукупно більш як 60 днів.

«За наявності зазначених підстав виплата житлової субсидії припиняється, надміру отримані суми житлової субсидії громадянин повинен повернути на рахунок Пенсійного фонду України.

Якщо особа відмовляється добровільно повернути суму надміру виплаченої їй житлової субсидії, то питання про примусове стягнення коштів вирішується в судовому порядку», - додали у ПФ.

