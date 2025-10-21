Vertu представила люксовый смартфон Agent Q с крокодиловой кожей и ИИ-помощником Ruby Talk

В корпусе телефона также использованы позолоченные элементы.

Бренд телефонов класса люкс Vertu официально возвращается. В Лондоне компания представила свой новый флагманский смартфон Agent Q — невероятное сочетание безудержной роскоши и новых технологий, пишет Digital Trends.

Отмечается, что в корпусе использованы крокодиловая кожа и позолоченные элементы, все собрано вручную. Отдельный аппаратный модуль отвечает за шифрование данных, предусмотрено до 10 ТБ облачного хранилища.

Смартфон оснащен мощным чипом Snapdragon 8 Elite Supreme, который работает в паре с 16 ГБ оперативной памяти и AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Камерный блок включает основную камеру на 50 МП с переменной диафрагмой, сверхширокоугольную на 50 МП и телеобъектив на 64 МП. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5565 мА·ч с проводной зарядкой 65 Вт.

Фирменная клавиша Ruby Key запускает Ruby Talk — сочетание локального искусственного интеллекта и службы из более чем двух сотен операторов, которые круглосуточно помогают с логистикой, бронированиями и поручениями. Пользователь взаимодействует с интерфейсом, а сложные запросы обрабатывает команда людей. Часть обработки выполняется на устройстве, чтобы не передавать чувствительные данные в облако.

На данный момент компания не объявила цену. Приобрести Agent Q можно только в магазине Harrods, а о более широком запуске сообщат позже.

