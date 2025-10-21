Встреча Рубио и Лаврова в Венгрии может состояться 30 октября — FT

Госсекретарь США Рубио и глава МИД РФ Лавров могут встретиться в Будапеште 30 октября.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственный секретарь США Марк Рубио и глава МИД России Сергей Лавров могут провести встречу в Будапеште 30 октября. Об этом пишет Financial Times.

Один из немецких чиновников заявил, что премьер Венгрии Виктор Орбан расскажет о своих планах в преддверии встречи президента США Дональда Трампа и Путина, включая возможную встречу между европейцами.

Ожидается, что Лавров и Рубио будут присутствовать в Будапеште 30 октября.

Напомним, что издание CNN сообщило, что переговоры между Марко Рубио и Лавровым отложены.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.