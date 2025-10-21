Авиакомпании США больше не смогут принимать паспорта с отметкой пола «X»: теперь только «мужчина» или «женщина»

Новые правила обязывают авиакомпании указывать в документах пассажиров только два пола, а гендерно-нейтральную отметку «X» больше не признавать.

Фото: Getty Images

В США авиакомпании обязали больше не использовать гендерно-нейтральную отметку «X» в паспортах пассажиров. Теперь во внутренних системах учета они должны указывать пол путешественников только как «M» (мужской) или «F» (женский).

Такое решение ввело управление таможенного и пограничного контроля США (CBP), и оно вступило в силу в октябре после 90-дневного переходного периода, сообщает The New York Times.

Отметка «X» появилась в американских паспортах в 2022 году — как признание права людей, которые не идентифицируют себя как мужчины или женщины: небинарных, интерсекс и гендернонеконформных лиц.

Теперь же система Advance Passenger Information System, используемая авиакомпаниями для передачи данных правительству, больше не принимает «X» как ответ в поле «пол». Новое правило распространяется только на международные рейсы и не касается внутренних.

CBP подчеркнуло, что пассажиры с паспортами, где указано «X», могут и дальше путешествовать, а их документы остаются действительными до окончания срока годности. В то же время при подаче данных авиакомпания или сам путешественник должны выбрать «M» или «F».

Кроме того, нововведение влияет на программы вроде Trusted Traveler Program — при регистрации теперь обязательно нужно выбирать только мужскую или женскую отметку.

