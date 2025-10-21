Суд в США: разочарование покупателей из-за внешнего вида конфеты — не основание для иска

Суд заявил, что отсутствие «глаз» и «рта» на хэллоуинских конфетах в форме тыквы не является обманом и не причинило потребителям никакого ущерба.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Федеральный суд Южного округа Флориды закрыл дело Vidal v. The Hershey Company, отказав в удовлетворении иска двух потребителей, которые обвинили популярную кондитерскую компанию Hershey в введении в заблуждение из-за упаковки конфет Reese’s Peanut Butter Pumpkins. Об этом говорится в решении United States District Court for the Southern District of Florida от 19 сентября 2025 года.

Суть иска

Жители Флориды — Натан Видал и Эдуардо Гранадос — подали коллективный иск против Hershey. Они утверждали, что купили хэллоуинские конфеты Reese’s в форме тыквы, ожидая увидеть на них вырезанные «глаза» и «рот», как на изображении на упаковке.

Однако, открыв упаковку, мужчины обнаружили обычные гладкие шоколадки без каких-либо рисунков.

Покупатели заявили, что компания их обманула, ведь на упаковке продукт выглядел «украшенным» — и именно поэтому они решили, что покупают такие конфеты.

Они подали коллективный иск, обвиняя Hershey в нарушении Закона Флориды о недобросовестной и вводящей в заблуждение торговой практике (FDUTPA) и требовали возмещения стоимости покупки.

Аргументы сторон

Hershey настаивала, что потребители не понесли никакого ущерба, поскольку получили полноценный съедобный продукт, а не дефектный товар. На части упаковок, отметила компания, было обозначение «decorating suggestion» («декоративное предложение»), которое указывает, что изображение является лишь примером оформления, а не реальным внешним видом продукта.

Истцы же утверждали, что без «художественной резьбы» конфеты потеряли ценность и стали «пустыми».

Решение суда

Судья Мелисса Демиан отклонила иск, постановив, что:

истцы не доказали наличие реального ущерба или экономических потерь;

разочарование покупателя не является юридическим основанием для компенсации;

конфеты Reese’s не были дефектными, непригодными к употреблению или лишёнными ценности;

иск закрыт без права повторной подачи, если стороны не обратятся с новым надлежаще оформленным иском в течение 15 дней.

«Субъективные чувства разочарования не представляют собой конкретного экономического ущерба, достаточного для обращения в суд», — отмечено в решении.

Контекст

Иск был подан от имени группы покупателей в мае 2024 года. Суд вынес решение 19 сентября 2025 года, полностью удовлетворив ходатайство Hershey о закрытии дела.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.