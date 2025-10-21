OpenAI представила свой первый ИИ-браузер Atlas, бросая вызов Google Chrome

Компания OpenAI презентовала свой первый полноценный веб-браузер на базе искусственного интеллекта, получивший название ChatGPT Atlas, сообщает Bloomberg.
Браузер создан для обеспечения более персонализированного веб-опыта и способен выполнять задачи от имени пользователя — такие как бронирование авиабилетов или редактирование документов.
Каждый раз, когда пользователь посещает веб-сайт через браузер, он видит опцию «Спросить ChatGPT», которая открывает боковую панель для взаимодействия с содержимым страницы. Пользователь может, например, открыть рецензию на фильм и попросить ChatGPT подытожить ее.
В компании сообщили, что изначально Atlas будет доступен по всему миру только на macOS. Однако OpenAI планирует в скором времени расширить доступность браузера на Windows, iOS и Android.
Акции Google отреагировали на новость падением — снизились на 4,8%.
В сентябре Google интегрировала собственную модель искусственного интеллекта Gemini в браузер Chrome.
