В ОАЭ создали «Суд будущего» — цифровую систему правосудия с ИИ без адвокатов, бумаг и очередей

15:57, 22 октября 2025
Рабочее место судьи станет полностью цифровым: интерактивный экран автоматически отобразит все материалы дела, доказательства и документы, подготовленные системой с искусственным интеллектом.
Фото: gulfnews.com
Министерство юстиции Объединенных Арабских Эмиратов объявило о завершении подготовки к запуску инновационного проекта «Court of the Future» («Суд будущего») — полностью цифровой судебной системы, построенной на интегрированной экосистеме с искусственным интеллектом, пишет Gulfnews.com.

Как сообщили в ведомстве во время выставки GITEX Global 2025 в Дубае, суды будущего и судебные процессы будут полностью безбумажными — без документов и даже без адвокатов.

«Вы входите в здание суда — нет папок, никаких документов, очередей или ожидания. Интеллектуальный робот-адвокат выступает от вашего имени в суде!» — отметили представители министерства.

Процесс участия в судебном заседании также будет максимально простым: вы входите в суд с помощью распознавания лица, открываете свое дело на экране, назначаете адвоката и выбираете дату слушания через интерактивное интеллектуальное приложение.

«Это не научная фантастика — это «Суд будущего», который мы демонстрируем сегодня», — подчеркнули в министерстве.

Посетители выставки могли пройти интерактивную симуляцию судебной системы будущего, созданную на основе исследований и сценарного моделирования. Проект отражает видение министерства — построение цифровой системы Smart Justice («Умное правосудие»), которая делает процесс рассмотрения дел быстрее, прозрачнее и эффективнее.

Как будет работать цифровое правосудие

Для пользователя весь процесс станет полностью цифровым — от момента подачи иска до объявления решения. Система автоматически идентифицирует личность через распознавание лица и открывает доступ к платформам Министерства юстиции.

Назначить адвоката можно менее чем за минуту, выбрав один из двух вариантов:

  • Реального юриста из списка с профилем, опытом и рейтингом.
  • Виртуального адвоката — искусственный интеллект, который готовит юридические документы, собирает доказательства и выступает в суде от вашего имени.

Интеллектуальная платформа судьи

Рабочее место судьи станет полностью цифровым: интерактивный экран автоматически отобразит все материалы дела, доказательства и документы, подготовленные системой с ИИ.

На основе этих данных искусственный интеллект сформирует проект решения, который судья сможет отредактировать или написать собственное.

По словам представителей правительства, такие технологии реализуют видение ОАЭ — «Инновационное цифровое правосудие на службе человечества».

