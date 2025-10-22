В ОАЕ створили «Суд майбутнього» — цифрову систему правосуддя з ШІ без адвокатів, паперів і черг

Робоче місце судді стане повністю цифровим: інтерактивний екран автоматично відображатиме всі матеріали справи, докази та документи, які підготує система з ШІ.

Міністерство юстиції Об’єднаних Арабських Еміратів оголосило про завершення підготовки до запуску інноваційного проєкту «Court of the Future» («Суд майбутнього») — повністю цифрової судової системи, побудованої на інтегрованій екосистемі зі штучним інтелектом, пише Gulfnews.com.

Як повідомили у відомстві під час виставки GITEX Global 2025 у Дубаї, суди майбутнього та судові процеси будуть повністю безпаперовими, без документів і навіть без адвокатів.

«Ви заходите до будівлі суду — немає папок, жодних документів, черг чи очікування. Інтелектуальний робот-адвокат виступає від вашого імені в суді!» — зазначили представники міністерства.

Процес участі у судовому засіданні також відбуватиметься максимально просто: ви входите до суду за допомогою розпізнавання обличчя, відкриваєте свою справу на екрані, призначаєте адвоката та обираєте дату слухання через інтерактивний розумний застосунок.

«Це не наукова фантастика — це «Суд майбутнього», який ми демонструємо сьогодні», — наголосили в міністерстві.

Відвідувачі виставки мали змогу пройти інтерактивну симуляцію судової системи майбутнього, створену на основі досліджень і сценарного моделювання. Проект відображає бачення міністерства — побудову цифрової системи Smart Justice («Розумне правосуддя»), яка робить процес розгляду справ швидшим, прозорішим і ефективнішим.

Як працюватиме цифрове правосуддя

Для користувача весь процес буде повністю цифровим — від моменту подачі позову до оголошення рішення. Система автоматично ідентифікує особу через розпізнавання обличчя та відкриває доступ до платформ Міністерства юстиції.

Призначити адвоката можна менш ніж за хвилину, обравши один із двох варіантів:

Реального юриста зі списку профілів, досвіду та рейтингу.

Віртуального адвоката — штучний інтелект, який готує правові документи, збирає докази й виступає у суді від вашого імені.

Інтелектуальна платформа судді

Робоче місце судді стане повністю цифровим: інтерактивний екран автоматично відображатиме всі матеріали справи, докази та документи, які підготує система зі штучним інтелектом.

На основі цих даних ШІ згенерує проект рішення, який суддя зможе відредагувати або написати власне рішення.

Такі технології, за словами представників уряду, реалізують бачення ОАЕ — «Інноваційне цифрове правосуддя на службі людства».

