Tesla отзывает более 63 тысяч Cybertruck из-за слишком ярких фар

09:06, 24 октября 2025
Компания также сообщила о дефектах в Model 3 и Model Y и расследовании систем автономного управления.
Американская компания Tesla 23 октября объявила об отзыве 63 619 автомобилей Cybertruck из-за проблемы с программным обеспечением, которое делает передние габаритные огни слишком яркими, что может ухудшать видимость для водителей встречного транспорта. Об этом сообщает Reuters.

Для решения проблемы Tesla выпустила бесплатное обновление программного обеспечения для автомобилей Cybertruck, изготовленных с 13 ноября 2023 года по 11 октября 2025 года.

Проблема была обнаружена во время внутреннего осмотра в начале октября после фотометрических тестов, которые подтвердили чрезмерную яркость фар. Tesla отметила, что не получала сообщений об авариях, травмах или смертельных случаях, связанных с этой неисправностью.

Кроме того, компания отозвала 12 963 автомобиля Model 3 и Model Y из-за дефекта компонента аккумуляторного блока, который может привести к потере тяги и повысить риск аварий.

Также в этом месяце Национальное управление безопасности дорожного движения США начало расследование в отношении 2,88 млн автомобилей Tesla, оснащенных системой полностью автономного управления. Причиной стали более 50 сообщений о нарушениях правил дорожного движения и ряд аварий с участием этих электромобилей, сообщило Reuters.

