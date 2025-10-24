Tesla відкликає понад 63 тисячі Cybertruck через надто яскраві фари

Компанія також повідомила про дефекти в Model 3 та Model Y і розслідування систем автономного керування.

Американська компанія Tesla 23 жовтня оголосила про відкликання 63 619 автомобілів Cybertruck через проблему з програмним забезпеченням, що робить передні габаритні вогні надто яскравими, що може погіршувати видимість для водіїв зустрічного транспорту. Про це повідомляє Reuters.

Для вирішення проблеми Tesla випустила безкоштовне оновлення програмного забезпечення для автомобілів Cybertruck, виготовлених з 13 листопада 2023 року по 11 жовтня 2025 року.

Проблему виявили під час внутрішнього огляду на початку жовтня після фотометричних тестів, які підтвердили надмірну яскравість фар. Tesla зазначила, що не отримувала повідомлень про аварії, травми чи смертельні випадки, пов’язані з цією несправністю.

Крім того, компанія відкликала 12 963 автомобілі Model 3 та Model Y через дефект компонента акумуляторного блоку, який може спричинити втрату тяги та підвищити ризик аварій.

Також цього місяця Національне управління безпеки дорожнього руху США розпочало розслідування щодо 2,88 млн автомобілів Tesla, оснащених системою повністю автономного керування. Причиною стали понад 50 повідомлень про порушення правил дорожнього руху та низка аварій за участю цих електромобілів, повідомило Reuters.

