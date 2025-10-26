Во Франции судили биатлонистку Жюлью Симон за кражу и мошенничество

Французская биатлонистка использовала карту коллеги для покупок — суд признал ее виновной.

Французская биатлонистка Жюлья Симон признана виновной в краже и мошенничестве, сообщает L’Equipe. Уголовный суд Альбервилля вынес приговор по делу Симон. Ее признали виновной и приговорили к трем месяцам условного заключения и штрафу в размере 15 тысяч евро.

Подозрения в финансовом мошенничестве против биатлонистки сборной Франции появились еще летом 2023 года после жалобы ее партнерши по команде Жюстин Бреза-Буше. Последняя утверждала, что Симон использовала ее банковскую карту для оплаты покупок в интернете на несколько тысяч евро. Кроме Бреза-Буше, жертвой мошенничества стала также медсестра сборной Франции.

Из-за этого приговора Симон потеряет контракт с Пограничной службой Франции. Спортсменка полностью признала свою вину.

