У Франції судили біатлоністку Жулью Сімон за крадіжку та шахрайство

Французька біатлоністка використала картку колеги для покупок — суд визнав її винною.

Французька біатлоністка Жулья Сімон визнана винною у крадіжці та шахрайстві, повідомляє L’Equipe. Кримінальний суд Альбервілля виніс вирок у справі Сімон. Її визнали винною та присудили три місяці умовного ув’язнення та штраф у розмірі 15 тисяч євро.

Підозри у фінансовому шахрайстві проти біатлоністки збірної Франції з’явилися ще влітку 2023 року після скарги її партнерки по команді Жюстін Бреза-Буше. Остання стверджувала, що Сімон використала її банківську картку для оплати покупок в інтернеті на кілька тисяч євро. Окрім Бреза-Буше, жертвою шахрайства стала також медсестра збірної Франції.

Через цей вирок Сімон втратить контракт із Прикордонною службою Франції. Спортсменка повністю визнала свою провину.

