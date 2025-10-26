Сербия готова стать посредником в переговорах между Украиной и Россией – Марко Джурич

Белград предлагает себя в качестве площадки для переговоров между Украиной и Россией.

Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич заявил о готовности Белграда выступить посредником между Украиной и Россией для урегулирования войны. Об этом он сказал в интервью Fox News.

«Сербия также входит в число стран, которые предлагают свои полезные услуги, учитывая наше прошлое, учитывая тот факт, что мы дружим со всеми вовлеченными сторонами, чтобы попытаться и, если нужно или если есть заинтересованность, провести любые -либо переговоры о том, как положить конец этой ужасной трагедии, которая привела к стольким смертям и стольким разрушениям», – заявил Джурич.

Он подчеркнул, что российско-украинская война должна завершиться как можно скорее.

Глава сербского МИД заверил, что Белград поддерживает территориальную целостность и суверенитет всех государств в соответствии с границами, признанными ООН, в частности Украины.

