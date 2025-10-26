Сербія готова стати посередником у переговорах між Україною та Росією – Марко Джурич

Белград пропонує себе як майданчик для переговорів між Україною та Росією.

Міністр закордонних справ Сербії Марко Джурич заявив про готовність Белграда виступити посередником між Україною та Росією для врегулювання війни. Про це він сказав в інтерв’ю Fox News.

«Сербія також є серед країн, які пропонують свої корисні послуги, враховуючи наше минуле, враховуючи той факт, що ми дружимо з усіма залученими сторонами, щоб спробувати і, якщо потрібно або якщо є зацікавленість, провести будь-які переговори про те, як покласти край цій жахливій трагедії, яка призвела до стількох смертей і стількох руйнувань», – заявив Джурич.

Він наголосив, що російсько-українська війна повинна завершитися якнайшвидше.

Глава сербського МЗС запевнив, що Белград підтримує територіальну цілісність і суверенітет усіх держав відповідно до кордонів, визнаних ООН, зокрема України.

