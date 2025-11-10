  1. В мире

Китайская режиссер обвинила актера «Мстителей» Джереми Реннера в домогательствах и угрозах

14:50, 10 ноября 2025
И Чжоу рассказала об агрессивном поведении актера после разрыва отношений.
Китайская режиссер обвинила актера «Мстителей» Джереми Реннера в домогательствах и угрозах
Фото: KinoFilms.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Китайская режиссер и продюсер Йи Чжоу обвинила актера Джереми Реннера, известного по ролям в «Мстителях» и «Соколином глазе», в домогательствах, угрозах и агрессивном поведении после ухудшения их личных отношений. Об этом она сообщила в комментарии Daily Mail.

По словам Чжоу, Реннер присылал ей откровенные фото и видео, пытаясь вернуть ее расположение. После ее попыток дистанцироваться актер угрожал обращением в иммиграционную службу. «Он уверял в своей искренности, утверждая, что давно не женат и готов к серьезным отношениям. Я верила в него, в силу любви и возможность искупления», — отметила режиссер.

Чжоу рассказала, что из-за страха за свою безопасность долго не решалась публично говорить о ситуации. Она вспомнила инцидент на рабочей встрече, когда Реннер, употребив алкоголь, два часа кричал на нее. Тогда она заперлась в комнате и отправляла свое местонахождение родителям и коллегам. Режиссер утверждает, что актер воспользовался ее доверием, а впоследствии отказался признавать их совместную работу и отношения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Китай

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Возмещение морального вреда, возникшего вследствие воздушных тревог: на что обратил внимание КЦС ВС

Тревоги, бомбардировки и походы в укрытия являются основанием для возмещения морального вреда.

Конфискация животных сквозь призму административного права

Отсутствие протокола об изъятии сделало невозможной конфискацию собаки: практика Ямпольского районного суда Сумской области.

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда выбирает нового председателя — текстовая трансляция

10 ноября проходит заседание собрания судей Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, на котором будут избирать нового председателя суда.

Харьковский прецедент: суд отказал в автоматической отсрочке из-за несоблюдения процедуры

В Харькове окружной админсуд подтвердил: наличие законных оснований не равно их автоматической реализации без выполнения установленной процедуры.

Верховный Суд высказался об электронных доверенностях, сформированных в «Электронном суде»

Как КАС ВС сформировал новый подход к проверке электронных документов и почему это решение важно для всех участников правосудия.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]