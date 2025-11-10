Китайская режиссер обвинила актера «Мстителей» Джереми Реннера в домогательствах и угрозах

И Чжоу рассказала об агрессивном поведении актера после разрыва отношений.

Китайская режиссер и продюсер Йи Чжоу обвинила актера Джереми Реннера, известного по ролям в «Мстителях» и «Соколином глазе», в домогательствах, угрозах и агрессивном поведении после ухудшения их личных отношений. Об этом она сообщила в комментарии Daily Mail.

По словам Чжоу, Реннер присылал ей откровенные фото и видео, пытаясь вернуть ее расположение. После ее попыток дистанцироваться актер угрожал обращением в иммиграционную службу. «Он уверял в своей искренности, утверждая, что давно не женат и готов к серьезным отношениям. Я верила в него, в силу любви и возможность искупления», — отметила режиссер.

Чжоу рассказала, что из-за страха за свою безопасность долго не решалась публично говорить о ситуации. Она вспомнила инцидент на рабочей встрече, когда Реннер, употребив алкоголь, два часа кричал на нее. Тогда она заперлась в комнате и отправляла свое местонахождение родителям и коллегам. Режиссер утверждает, что актер воспользовался ее доверием, а впоследствии отказался признавать их совместную работу и отношения.

