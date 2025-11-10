  1. В мире

Высокий суд Англии: обучение ИИ на чужих изображениях — не всегда нарушение

21:42, 10 ноября 2025
Суд по делу Getty Images против Stability AI постановил, что обучение ИИ на изображениях, защищенных авторским правом, не является нарушением, если произведения не сохраняются в модели.
Высокий суд Англии: обучение ИИ на чужих изображениях — не всегда нарушение
Высокий суд Англии и Уэльса огласил решение по резонансному делу Getty Images против Stability AI, касающемуся использования изображений, защищенных авторским правом, для обучения искусственного интеллекта. Об этом сообщает Law Gazette.

Суть дела

В 201-страничном решении судья Джоанна Смит рассматривала иск Getty Images, которая обвинила стартап Stability AI в нарушении авторского права, баз данных и товарных знаков. По данным истца, компания без разрешения «крала» миллионы цифровых изображений, чтобы обучать свою нейросеть Stable Diffusion, генерирующую картинки по текстовым запросам пользователей.

Это дело стало одним из ключевых в мировой дискуссии о границах между правами медиавладельцев и разработчиков ИИ. Судья подчеркнула, что «баланс между этими интересами имеет огромное общественное значение».

Основные выводы суда

Однако в ходе рассмотрения Getty Images сократила иск — компания признала, что нет доказательств того, что обучение ИИ проводилось в Великобритании. Тем временем Stability AI согласилась заблокировать пользовательские запросы, создававшие изображения с нарушением авторских прав.

Суд пришел к выводу, что:

  • Stability AI действительно нарушила товарный знак Getty Images, поскольку некоторые сгенерированные изображения воспроизводили виртуальные водяные знаки;
  • иск о вторичном нарушении авторского права отклонен;
  • возмещение убытков Getty Images не получит.

Реакция экспертов

Юрист по интеллектуальной собственности Эллен Кинан-О'Малли (EIP) отметила: «С точки зрения авторского права, это дело оказалось разочарованием. Getty еще до завершения процесса отказалась от основного пункта иска, а по большинству спорных изображений даже не было доказано право собственности».

Руководитель практики интеллектуальной собственности в фирме Freeths Саймон Баркер подчеркнул: «Суд фактически определил, что обучение ИИ на материалах, защищенных авторским правом, не является нарушением, если сами произведения не сохраняются в модели. Это дает разработчикам определенное облегчение».

В то же время он предупредил, что ИИ-результаты, содержащие товарные знаки или водяные знаки и способные ввести пользователей в заблуждение, по-прежнему считаются нарушением права на товарный знак.

