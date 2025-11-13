В США завершился самый длинный шатдаун в истории — Трамп подписал закон о финансировании правительства

Документ предусматривает временное финансирование, которое продлится до 30 января.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп подписал закон, позволяющий временно возобновить финансирование федерального правительства, и таким образом прекратил самый длинный шатдаун в истории страны, продолжавшийся 43 дня. Об этом сообщает CNN.

За обновленную инициативу проголосовали почти все республиканцы в Палате представителей, а также несколько демократов. Таким образом, финансирование правительства в условиях отсутствия принятого на текущий финансовый год бюджета будет продлено до 30 января 2026 года.

После подписания закона работники федеральных структур должны вернуться к работе 13 ноября, однако неясно, сколько времени понадобится для полного восстановления правительственных услуг.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.