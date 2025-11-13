У США завершився найдовший шатдаун в історії — Трамп підписав закон про фінансування уряду

Документ передбачає тимчасове фінансування, яке триватиме до 30 січня.

Фото: getty images

Президент США Дональд Трамп підписав закон, який дозволяє тимчасово відновити фінансування федерального уряду, і таким чином припинив найдовший шатдаун в історії країни, що тривав 43 дні. Про це повідомляє CNN.

За оновлену ініціативу проголосували майже всі республіканці у Палаті представників, а також кілька демократів. Таким чином, фінансування уряду в умовах відсутності ухваленого на поточний фінансовий рік бюджету буде продовжено до 30 січня 2026 року.

Після підписання закону працівники федеральних структур мають повернутися до роботи 13 листопада, але неясно, скільки часу знадобиться для повного відновлення урядових послуг.

Нагадаємо, що Сенат США проголосував за фінальний документ про продовження фінансування уряду та передав законопроект до Палати представників.

