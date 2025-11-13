  1. У світі

У США завершився найдовший шатдаун в історії — Трамп підписав закон про фінансування уряду

08:30, 13 листопада 2025
Документ передбачає тимчасове фінансування, яке триватиме до 30 січня.
У США завершився найдовший шатдаун в історії — Трамп підписав закон про фінансування уряду
Фото: getty images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп підписав закон, який дозволяє тимчасово відновити фінансування федерального уряду, і таким чином припинив найдовший шатдаун в історії країни, що тривав 43 дні. Про це повідомляє CNN.

За оновлену ініціативу проголосували майже всі республіканці у Палаті представників, а також кілька демократів. Таким чином, фінансування уряду в умовах відсутності ухваленого на поточний фінансовий рік бюджету буде продовжено до 30 січня 2026 року.

Після підписання закону працівники федеральних структур мають повернутися до роботи 13 листопада, але неясно, скільки часу знадобиться для повного відновлення урядових послуг.

Нагадаємо, що Сенат США проголосував за фінальний документ про продовження фінансування уряду та передав законопроект до Палати представників.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Дональд Трамп

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Від рекрутингу до громадянства: особливості військової служби іноземців у ЗСУ в умовах воєнного стану

Служба за контрактом, статус УБД і посвідка на проживання — ключові новації для іноземних захисників України.

Позовна давність в проекті оновленого Цивільного кодексу: ГНЕУ попереджає про правову невизначеність і ризики зловживань

Як Верховна Рада готується до однієї з найбільших юридичних реформ останніх десятиліть і що з цього виходить.

Пільги на житло та комунальні послуги: яку допомогу держава гарантує військовим та їх родинам

Огляд ключових положень законодавства про пільги та гарантії для військовослужбовців, ветеранів та родин загиблих.

Мобілізація – не індульгенція: ВАКС викрив спробу обвинуваченого втекти від покарання

Бажання служити в армії не може бути виправданням для корупції: судді наголошують, що закон не відступає навіть перед каскою й бронежилетом.

Мобінг на публічній службі: Верховний Суд закрив цивільне провадження за позовом львівської юристки

КЦС ВС визнав, що скарга на систематичне цькування (мобінг) від голови громади стосується проходження публічної служби, тому підлягає розгляду в адміністративних судах.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]