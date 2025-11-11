  1. У світі

Сенат США підтримав законопроект про припинення найдовшого шатдауну

08:12, 11 листопада 2025
Сенат США проголосував за припинення шатдауну та направив законопроект до Палати представників.
Фото: Unspalsh
Фото: Unspalsh
Сенат США проголосував за фінальний документ про продовження фінансування уряду та передав законопроект до Палати представників, пише CNN.

Голосування 60-40 пройшло за підтримки майже всіх республіканців і восьми демократів, які, за даними видання, проголосували, не забезпечивши при цьому виконання вимоги своєї партії гарантувати продовження розширених субсидій за законом про доступне медичне обслуговування.

Тепер компромісне рішення щодо фінансування буде передано в Палату представників США. Лідери Республіканської партії сподіваються, що його ухвалять уже в середу, що в підсумку підходить кінець найтривалішому в історії США шатдауну.

Сам президент США Дональд Трамп незадовго до цього дав зрозуміти, що він оптимістично налаштований щодо подолання кризи.

«Судячи з усього, що я чую, вони нічого не змінили, і в нас є підтримка достатньої кількості демократів, і ми збираємося відкрити нашу країну. Шкода, що її закрили, але ми дуже швидко відкриємо нашу країну», - сказав він. 

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

