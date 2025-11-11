Сенат США підтримав законопроект про припинення найдовшого шатдауну

Сенат США проголосував за припинення шатдауну та направив законопроект до Палати представників.

Фото: Unspalsh

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Сенат США проголосував за фінальний документ про продовження фінансування уряду та передав законопроект до Палати представників, пише CNN.

Голосування 60-40 пройшло за підтримки майже всіх республіканців і восьми демократів, які, за даними видання, проголосували, не забезпечивши при цьому виконання вимоги своєї партії гарантувати продовження розширених субсидій за законом про доступне медичне обслуговування.

Тепер компромісне рішення щодо фінансування буде передано в Палату представників США. Лідери Республіканської партії сподіваються, що його ухвалять уже в середу, що в підсумку підходить кінець найтривалішому в історії США шатдауну.

Сам президент США Дональд Трамп незадовго до цього дав зрозуміти, що він оптимістично налаштований щодо подолання кризи.

«Судячи з усього, що я чую, вони нічого не змінили, і в нас є підтримка достатньої кількості демократів, і ми збираємося відкрити нашу країну. Шкода, що її закрили, але ми дуже швидко відкриємо нашу країну», - сказав він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.