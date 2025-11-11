  1. В мире

Сенат США поддержал законопроект о прекращении самого длительного шатдауна

08:12, 11 ноября 2025
Сенат США проголосовал за прекращение шатдауна и направил законопроект в Палату представителей.
Сенат США поддержал законопроект о прекращении самого длительного шатдауна
Фото: Unspalsh
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сенат США проголосовал за финальный документ о продлении финансирования правительства и передал законопроект в Палату представителей, пишет CNN.

Голосование 60–40 прошло при поддержке почти всех республиканцев и восьми демократов, которые, по данным издания, проголосовали, не обеспечив при этом выполнения требования своей партии гарантировать продление расширенных субсидий по закону о доступном медицинском обслуживании.

Теперь компромиссное решение о финансировании будет передано в Палату представителей США. Лидеры Республиканской партии надеются, что его примут уже в среду, что в итоге положит конец самому длительному в истории США шатдауну.

Сам президент США Дональд Трамп незадолго до этого дал понять, что он с оптимизмом настроен на преодоление кризиса.

«Судя по всему, что я слышу, они ничего не изменили, и у нас есть поддержка достаточного количества демократов, и мы собираемся открыть нашу страну. Жаль, что ее закрыли, но мы очень быстро откроем нашу страну», — сказал он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Возмещение морального вреда, возникшего вследствие воздушных тревог: на что обратил внимание КЦС ВС

Тревоги, бомбардировки и походы в укрытия являются основанием для возмещения морального вреда.

Конфискация животных сквозь призму административного права

Отсутствие протокола об изъятии сделало невозможной конфискацию собаки: практика Ямпольского районного суда Сумской области.

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда выбирает нового председателя — текстовая трансляция

10 ноября проходит заседание собрания судей Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, на котором будут избирать нового председателя суда.

Харьковский прецедент: суд отказал в автоматической отсрочке из-за несоблюдения процедуры

В Харькове окружной админсуд подтвердил: наличие законных оснований не равно их автоматической реализации без выполнения установленной процедуры.

Верховный Суд высказался об электронных доверенностях, сформированных в «Электронном суде»

Как КАС ВС сформировал новый подход к проверке электронных документов и почему это решение важно для всех участников правосудия.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]