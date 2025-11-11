Сенат США поддержал законопроект о прекращении самого длительного шатдауна

Сенат США проголосовал за прекращение шатдауна и направил законопроект в Палату представителей.

Фото: Unspalsh

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сенат США проголосовал за финальный документ о продлении финансирования правительства и передал законопроект в Палату представителей, пишет CNN.

Голосование 60–40 прошло при поддержке почти всех республиканцев и восьми демократов, которые, по данным издания, проголосовали, не обеспечив при этом выполнения требования своей партии гарантировать продление расширенных субсидий по закону о доступном медицинском обслуживании.

Теперь компромиссное решение о финансировании будет передано в Палату представителей США. Лидеры Республиканской партии надеются, что его примут уже в среду, что в итоге положит конец самому длительному в истории США шатдауну.

Сам президент США Дональд Трамп незадолго до этого дал понять, что он с оптимизмом настроен на преодоление кризиса.

«Судя по всему, что я слышу, они ничего не изменили, и у нас есть поддержка достаточного количества демократов, и мы собираемся открыть нашу страну. Жаль, что ее закрыли, но мы очень быстро откроем нашу страну», — сказал он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.