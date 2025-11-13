Норвегия не будет использовать свой суверенный фонд для гарантии кредита ЕС для Украины, — Столтенберг

Норвегия может принять участие в планах ЕС по «репарационному кредиту», но не будет предоставлять гарантии самостоятельно.

Норвегия может поддержать план Европейского Союза по использованию замороженных российских активов для «репарационного кредита» для Украины, однако страна не будет использовать для этого свой суверенный фонд, заявил министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг в интервью NRK.

«Были некоторые идеи, что Норвегия должна гарантировать всю сумму. Это не так», – сказал он.

Также отмечается, что сумма составляет более 1,6 триллиона норвежских крон (около 159 млрд долларов). Планируется, что «репарационный кредит» будет основан на замороженных российских средствах, большая часть которых находится в депозитарии Euroclear в Бельгии.

Как известно Бельгия ранее выступила против идеи использования замороженных средств России. Брюссель аргументировал свою позицию тем, что он опасается судебных тяжб со стороны Москвы.

Столтенберг заявил, что Норвегия уже вносит значительные финансовые взносы в пользу Украины. Он добавил, что его страна также может принять участие в планах Евросоюза по «репарационному кредиту», но не будет предоставлять гарантии самостоятельно. По словам чиновника, решение будет принято с учетом того, каким будет финальное решение ЕС по кредиту для Украины.

