Норвегія не буде використовувати свій суверенний фонд для гарантії кредиту ЄС для України, — Столтенберг

12:43, 13 листопада 2025
Норвегія може взяти участь у планах ЄС щодо «репараційного кредиту», але не надаватиме гарантій самостійно.
Норвегія не буде використовувати свій суверенний фонд для гарантії кредиту ЄС для України, — Столтенберг
Фото: aa.com.tr
Норвегія може підтримати план Європейського Союзу щодо використання заморожених російських активів для «репараційного кредиту» для України, проте країна не використовуватиме для цього свій суверенний фонд, заявив міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг в інтерв'ю NRK.

«Були деякі ідеї, що Норвегія повинна гарантувати всю суму. Це не так», - сказав він.

Також зазначається, що сума становить понад 1,6 трильйона норвезьких крон (близько 159 млрд доларів). Планується, що «репараційний кредит» буде заснований на заморожених російських коштах, більша частина яких наразі перебуває в депозитарії Euroclear у Бельгії.

Як відомо, Бельгія раніше виступила проти ідеї використання заморожених коштів Росії. Брюссель аргументував свою позицію тим, що він побоюється судових позовів з боку Москви.

Столтенберг заявив, що Норвегія вже робить значні фінансові внески на користь України. Він додав, що його країна також може взяти участь у планах Євросоюзу щодо «репараційного кредиту», але не надаватиме гарантій самостійно. За словами посадовця, рішення буде ухвалено з урахуванням того, яким буде фінальне рішення ЄС щодо кредиту для України.

