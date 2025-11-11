  1. У світі

Час спливає: в ЄС досі немає рішення щодо репараційного кредиту для допомоги Україні

11:48, 11 листопада 2025
Переговори щодо заморожених російських активів між Єврокомісією та урядом Бельгії завершились безрезультатно.
Зусилля європейських високопосадовців щодо залучення коштів від заморожених російських активів для підтримки України зайшли у глухий кут через заперечення Бельгії та прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який заявив що також готовий заблокувати цей план.

Про це пише Politico.

У виданні зазначають, що основною проблемою ініціативи з виділення репараційного кредиту стали вимоги Бельгії про фінансові гарантії.

"Два обізнаних про підсумки переговорів джерела повідомили, що високопоставлені представники Єврокомісії не змогли переконати бельгійське керівництво підтримати план", - йдеться у повідомленні.

Потім у ситуацію втрутився прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, що ще більше ускладнило прагнення ЄС поповнити український військовий бюджет до того, як він спорожніє вже навесні наступного року.

"Словаччина не братиме участі в жодних юридичних або фінансових схемах з вилучення заморожених активів, якщо ці кошти будуть витрачені на військові потреби України", - зазначив Фіцо.

Зазначається що, заяви Фіцо вказують на юридичний виклик, з яким стикається Єврокомісія, намагаючись нівелювати загрозу вето з боку дружніх до Кремля країн ЄС щодо питання російських санкцій - це також ключова вимога Бельгії.

Заморожені активи агресора можуть "розтанути"

Вказано, що Європейська Комісія працює над юридичною формулою, щоб утримувати російські активи в замороженому вигляді доти, доки Москва не завершить війну і не виплатить Україні репарації. Без такого механізму Словаччина або Угорщина можуть зірвати всю ініціативу під час піврічного продовження санкцій ЄС проти Росії, що призведе до повернення будь-яких коштів від санкцій назад до Москви.

Міністри фінансів ЄС повернуться до обговорення цієї теми на зустрічі Ecofin у Брюсселі цього місяця, з надією, що Комісія офіційно представить список альтернативних варіантів фінансування для України, якщо ЄС не зможе домовитися про використання заморожених російських коштів. Цей список покликаний нагадати країнам ЄС, що їм доведеться діставати гроші з власних бюджетів для підтримки України, якщо репараційний кредит не буде схвалений - перспектива малоприємна для країн, чиї економіки все ще оговтуються після важкої пандемії. Те саме стосується і Словаччини, чий держборг влітку сягнув 88,2% ВВП.

Також повідомляється, що Єврокомісія шукає інші канали для допомоги Україні, щоб вона могла й далі чинити опір російським військам. Так, міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг обговорить фінансові потреби Києва в Брюсселі.

"Економісти й норвезькі політики запропонували, щоб Норвегія, що володіє величезним суверенним фондом, надала гарантію за кредитом під репарації. Однак джерело заявляє, що ймовірність такого кроку невелика", - зазначають у виданні.

Більше того, Єврокомісія також закликала країни ЄС використати ініціативу у 150 мільярдів євро для закупівлі оборонних контрактів під назвою SAFE, щоб збільшити постачання зброї українській армії.

ЄС фінанси грошова допомога активи

