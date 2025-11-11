Час спливає: в ЄС досі немає рішення щодо репараційного кредиту для допомоги Україні

Переговори щодо заморожених російських активів між Єврокомісією та урядом Бельгії завершились безрезультатно.

Зусилля європейських високопосадовців щодо залучення коштів від заморожених російських активів для підтримки України зайшли у глухий кут через заперечення Бельгії та прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який заявив що також готовий заблокувати цей план.

Про це пише Politico.

У виданні зазначають, що основною проблемою ініціативи з виділення репараційного кредиту стали вимоги Бельгії про фінансові гарантії.

"Два обізнаних про підсумки переговорів джерела повідомили, що високопоставлені представники Єврокомісії не змогли переконати бельгійське керівництво підтримати план", - йдеться у повідомленні.

Потім у ситуацію втрутився прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, що ще більше ускладнило прагнення ЄС поповнити український військовий бюджет до того, як він спорожніє вже навесні наступного року.

"Словаччина не братиме участі в жодних юридичних або фінансових схемах з вилучення заморожених активів, якщо ці кошти будуть витрачені на військові потреби України", - зазначив Фіцо.

Зазначається що, заяви Фіцо вказують на юридичний виклик, з яким стикається Єврокомісія, намагаючись нівелювати загрозу вето з боку дружніх до Кремля країн ЄС щодо питання російських санкцій - це також ключова вимога Бельгії.

Заморожені активи агресора можуть "розтанути"

Вказано, що Європейська Комісія працює над юридичною формулою, щоб утримувати російські активи в замороженому вигляді доти, доки Москва не завершить війну і не виплатить Україні репарації. Без такого механізму Словаччина або Угорщина можуть зірвати всю ініціативу під час піврічного продовження санкцій ЄС проти Росії, що призведе до повернення будь-яких коштів від санкцій назад до Москви.

Міністри фінансів ЄС повернуться до обговорення цієї теми на зустрічі Ecofin у Брюсселі цього місяця, з надією, що Комісія офіційно представить список альтернативних варіантів фінансування для України, якщо ЄС не зможе домовитися про використання заморожених російських коштів. Цей список покликаний нагадати країнам ЄС, що їм доведеться діставати гроші з власних бюджетів для підтримки України, якщо репараційний кредит не буде схвалений - перспектива малоприємна для країн, чиї економіки все ще оговтуються після важкої пандемії. Те саме стосується і Словаччини, чий держборг влітку сягнув 88,2% ВВП.

Також повідомляється, що Єврокомісія шукає інші канали для допомоги Україні, щоб вона могла й далі чинити опір російським військам. Так, міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг обговорить фінансові потреби Києва в Брюсселі.

"Економісти й норвезькі політики запропонували, щоб Норвегія, що володіє величезним суверенним фондом, надала гарантію за кредитом під репарації. Однак джерело заявляє, що ймовірність такого кроку невелика", - зазначають у виданні.

Більше того, Єврокомісія також закликала країни ЄС використати ініціативу у 150 мільярдів євро для закупівлі оборонних контрактів під назвою SAFE, щоб збільшити постачання зброї українській армії.

