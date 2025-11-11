Время идет: в ЕС до сих пор нет решения репарационном кредите для помощи Украине

Переговоры по замороженным российским активам между Еврокомиссией и правительством Бельгии завершились безрезультатно.

Усилия европейских чиновников по привлечению средств от замороженных российских активов для поддержки Украины зашли в тупик из-за несогласия Бельгии и премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который заявил, что также готов заблокировать этот план.

Об этом пишет Politico.

В издании отмечают, что основной проблемой инициативы по выделению репарационного кредита стали требования Бельгии о финансовых гарантиях.

"Два осведомленных об итогах переговоров источники сообщили, что высокопоставленные представители Еврокомиссии не смогли убедить бельгийское руководство поддержать план", - говорится в сообщении.

Затем в ситуацию вмешался премьер-министр Словакии Роберт Фицо, что еще больше усложнило стремление ЕС пополнить украинский военный бюджет до того, как он опустеет весной следующего года.

"Словакия не будет участвовать ни в каких юридических или финансовых схемах по изъятию замороженных активов, если эти средства будут израсходованы на военные нужды Украины", - отметил Фицо.

Отмечается, что заявления Фицо указывают на юридический вызов, с которым сталкивается Еврокомиссия, пытаясь нивелировать угрозу вето со стороны дружественных к Кремлю стран ЕС по вопросу российских санкций - это также ключевое требование Бельгии.

Замороженные активы агрессора могут "растаять"

Указано, что Европейская Комиссия работает над юридической формулой, чтобы содержать российские активы в замороженном виде, пока Москва не завершит войну и не выплатит Украине репарации. Без такого механизма Словакия или Венгрия могут сорвать всю инициативу во время полугодового продления санкций ЕС против России, что приведет к возвращению каких-либо средств от санкций обратно в Москву.

Министры финансов ЕС вернутся к обсуждению этой темы на встрече Ecofin в Брюсселе в этом месяце с надеждой, что Комиссия официально представит список альтернативных вариантов финансирования для Украины, если ЕС не сможет договориться об использовании замороженных российских средств. Этот список призван напомнить странам ЕС, что им придется доставать деньги из собственных бюджетов для поддержки Украины, если репарационный кредит не будет одобрен - перспектива малоприятная для стран, чьи экономики все еще приходят в себя после тяжелой пандемии. То же касается и Словакии, чей госдолг летом достиг 88,2% ВВП.

Также сообщается, что Еврокомиссия ищет другие каналы для помощи Украине, чтобы она могла и дальше сопротивляться российским войскам. Так, министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг обсудит финансовые нужды Киева в Брюсселе.

"Экономисты и норвежские политики предложили, чтобы владеющая огромным суверенным фондом Норвегия предоставила гарантию по кредиту под репарации. Однако источник заявляет, что вероятность такого шага невелика", - отмечают в издании.

Более того, Еврокомиссия также призвала страны ЕС использовать инициативу в 150 миллиардов евро для закупки оборонных контрактов под названием SAFE, чтобы увеличить поставки оружия украинской армии.

