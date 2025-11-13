ЕС разрабатывает новый план для реализации торгового соглашения с США — Bloomberg

ЕС ведет переговоры как на политическом, так и техническом уровне для реализации следующего этапа торгового соглашения с США.

Фото: Getty Images

Евросоюз работает над планом, предусматривающим реализацию следующего этапа торгового соглашения, заключенного летом с Соединенными Штатами Америки, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно информации издания, этот шаг является ответом на предложения, которые Вашингтон ранее направил Брюсселю, требуя юридически обязательного плана пересмотра правил ЕС, которые, по мнению США, вредят американскому бизнесу.

«Соглашение, заключенное между сторонами в июле текущего года, предусматривает тариф в 15% на большинство товаров ЕС, ввозимых в Соединенные Штаты, и включало в себя обязательства продолжать работу над другими вопросами, такими как экспорт стали и борьба с нетарифными барьерами», – говорится в материале.

Так называемый план действий по имплементации, еще не представленный США, по словам источников, сосредоточится на пяти сферах. Они включают в себя тарифы и доступ к рынку, где ЕС стремится снизить ставки для нескольких дополнительных товаров. Он также направлен на диалог по таким вопросам как стандарты, цифровая торговля, технические барьеры и другие торговые жалобы.

Кроме того, план будет рассматривать возможность сотрудничества в секторах стали и алюминия – блок стремится сотрудничать с Соединенными Штатами в решении проблемы глобальных избыточных мощностей. Поскольку Евросоюз все еще сталкивается с 50-процентным тарифом на экспорт стали и алюминия, а также на многие производные товары. Также предполагается создание рабочей группы по экономической безопасности, которая будет сосредоточена на вопросах проверки инвестиций, экспортного контроля, закупок и поставок критически важного сырья. План также будет охватывать стратегические закупки и инвестиции, которые ЕС обязался осуществить в рамках соглашения, заключенного с Дональдом Трампом.

Представитель ЕК отказался комментировать детали указанного плана, но подтвердил, что ЕС ведет переговоры с США как на политическом, так и техническом уровне, а Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович в ноябре должен встретиться с американскими коллегами.

