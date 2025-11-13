ЄС розробляє новий план для реалізації торгівельної угоди з США — Bloomberg

ЄС веде переговори як на політичному, так і на технічному рівні для реалізації наступного етапу торгівельної угоди з США.

Євросоюз працює над планом, який передбачає реалізацію наступного етапу торгівельної угоди, укладеної влітку зі Сполученими Штатами Америки, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Згідно з інформацією видання, цей крок є відповіддю на пропозиції, які Вашингтон раніше надіслав Брюсселю, вимагаючи юридично обов’язкового плану перегляду правил ЄС, які, на думку США, шкодять американському бізнесу.

«Угода, укладена між сторонами у липні поточного року, передбачає тариф у 15% на більшість товарів ЄС, що ввозяться до Сполучених Штатів, та включала зобов’язання продовжувати роботу над іншими питаннями, такими як експорт сталі та боротьба з нетарифними бар’єрами», – йдеться в матеріалі.

Так званий план дій з імплементації, який ще не був представлений США, за словами джерел, зосередиться на п’яти сферах. Вони включають тарифи та доступ до ринку, де ЄС прагне знизити ставки для кількох додаткових товарів. Він також спрямований на діалог з таких питань, як стандарти, цифрова торгівля, технічні бар’єри та інші торговельні скарги.

Окрім того, план розглядатиме можливість співпраці у секторах сталі та алюмінію – блок прагне співпрацювати зі Сполученими Штатами для розв’язання проблеми глобальних надлишкових потужностей. Оскільки, Євросоюз все ще стикається з 50-відсотковим тарифом на експорт сталі та алюмінію, а також на багато похідних товарів. Також передбачається створення робочої групи з економічної безпеки, яка зосередиться на питаннях перевірки інвестицій, експортного контролю, закупівель та постачання критично важливої сировини. План також охоплюватиме стратегічні закупівлі та інвестиції, які ЄС зобов’язався здійснити в рамках угоди, укладеної з Дональдом Трампом.

Представник ЄК відмовився коментувати деталі вказаного плану, але підтвердив, що ЄС веде переговори з США як на політичному, так і на технічному рівні, а Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович у листопаді має зустрітися з американськими колегами.

