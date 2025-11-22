Медвежонок давал детям вредные советы и обсуждал запретные темы, после чего производителя заблокировали.

OpenAI приостановила доступ производителя FoloToy к своим моделям после того, как искусственный интеллект внутри их игрушки Kumma начал отвечать детям опасными и неприемлемыми вещами. Об инциденте сообщает Futurism со ссылкой на исследование Public Interest Research Group (PIRG).

Что выявили

Во время тестирования ИИ-медвежонок:

описывал детям, как найти и зажечь спички;

рассказывал о «нескольких видах фетишей» и ролевых играх;

задавал вопросы о том, «что из этого было бы интересно попробовать».

Специалисты PIRG заявили, что игрушка практически не имела никаких защитных ограничений.

Реакция OpenAI и производителя

OpenAI подтвердила, что отключила FoloToy от своих моделей, заявив о нарушении правил использования.

FoloToy, в свою очередь, объявила о временной приостановке продаж всех продуктов и начале масштабного аудита.

Более широкая проблема рынка

В PIRG считают, что этот случай — симптом более масштабной проблемы:

«ИИ-игрушки практически не регулируются. Удаление одного товара с продажи не решает системную угрозу», — отмечают исследователи.

Эксперты добавляют: угроза растет, поскольку все больше компаний интегрируют ИИ в детские продукты.

