В Польше произошла смертельное ДТП с участием автобуса с украинцами

В Польше в ночь на 7 декабря на национальной дороге №17 в селе Колония-Седлищи произошло ДТП с участием автобуса, в котором ехали граждане Украины. Об инциденте сообщило Radio Lublin.

По данным полиции, 27-летний водитель легкового автомобиля по неизвестным причинам выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом, следовавшим рейсом из Равы Русской в Варшаву. В результате удара легковушку отбросило, и мужчина погиб на месте.

Автобус после столкновения съехал с дороги в поле. В салоне находились 26 граждан Украины — никто из них не получил травм.

Из-за аварии движение на участке дороги между Пясками и Красниставом было перекрыто.

