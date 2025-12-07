  1. В мире
В Польше произошла смертельное ДТП с участием автобуса с украинцами

09:59, 7 декабря 2025
Водитель легковушки выехал на встречную полосу и в результате столкновения погиб на месте.
Фото: Radio Lublin
В Польше в ночь на 7 декабря на национальной дороге №17 в селе Колония-Седлищи произошло ДТП с участием автобуса, в котором ехали граждане Украины. Об инциденте сообщило Radio Lublin.

По данным полиции, 27-летний водитель легкового автомобиля по неизвестным причинам выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом, следовавшим рейсом из Равы Русской в Варшаву. В результате удара легковушку отбросило, и мужчина погиб на месте.

Автобус после столкновения съехал с дороги в поле. В салоне находились 26 граждан Украины — никто из них не получил травм.

Из-за аварии движение на участке дороги между Пясками и Красниставом было перекрыто.

Фото: Radio Lublin

