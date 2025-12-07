У Польщі сталася смертельна ДТП за участю автобуса з українцями

Водій легковика виїхав на зустрічну смугу та в результаті зіткнення загинув на місці.

У Польщі в ніч на 7 грудня на національній дорозі №17 у селі Кольонія-Седліщкі сталася ДТП за участю автобуса, в якому їхали громадяни України. Про інцидент повідомило Radio Lublin.

За даними поліції, 27-річний водій легкового автомобіля з невідомих причин виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автобусом, що прямував рейсом із Рави Руської до Варшави. Унаслідок удару легковик відкинуло, і чоловік загинув на місці.

Автобус після зіткнення з'їхав з дороги в поле. В салоні перебували 26 громадян України — ніхто з них не отримав травм.

Через аварію рух на ділянці дороги між Пясками та Красниставом було перекрито.

