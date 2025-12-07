  1. У світі
  2. / В Україні

У Польщі сталася смертельна ДТП за участю автобуса з українцями

09:59, 7 грудня 2025
Водій легковика виїхав на зустрічну смугу та в результаті зіткнення загинув на місці.
У Польщі сталася смертельна ДТП за участю автобуса з українцями
Фото: Radio Lublin
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Польщі в ніч на 7 грудня на національній дорозі №17 у селі Кольонія-Седліщкі сталася ДТП за участю автобуса, в якому їхали громадяни України. Про інцидент повідомило Radio Lublin.

За даними поліції, 27-річний водій легкового автомобіля з невідомих причин виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автобусом, що прямував рейсом із Рави Руської до Варшави. Унаслідок удару легковик відкинуло, і чоловік загинув на місці.

Автобус після зіткнення з'їхав з дороги в поле. В салоні перебували 26 громадян України — ніхто з них не отримав травм.

Через аварію рух на ділянці дороги між Пясками та Красниставом було перекрито.

Фото: Radio Lublin

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ДТП Польща аварія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд відмовив у перерахунку пенсії судді у відставці на суму майже дві тисячі за кожен місяць

Верховний Суд розглянув спір щодо довічної щомісячної виплати, яку отримує позивачка як суддя у відставці.

Коли зброя — злочин: правила застосування та що загрожує за незаконне зберігання

Нелегальний ринок зброї активізується – 585 спроб контрабанди за рік.

Смерть батька і весілля доньки: правила виїзду мають пріоритет над сімейними обставинами

Верховний Суд підтвердив правомірність дій прикордонників через недостачу документів у позивача.

ВС визнав чинним договір довічного утримання та поставив крапку у спорі за квартиру, який тривав 5 років

Верховний Суд наголосив на недопустимості розірвання договору довічного утримання через обставини, які не стосуються предмета договору.

Скільки коштів отримає судова система в наступному році та на скільки мільярдів вона недофінансована

Верховна Рада затвердила держбюджет на 2026 рік, залишивши судову систему з тими самими хронічними хворобами та дефіцитом коштів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]