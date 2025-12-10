  1. В мире

Папа Римский заявил, что Трамп пытается ослабить союз США и Европы

08:49, 10 декабря 2025
Папа Римский Лев XIV считает, что Дональд Трамп хочет разорвать союз между США и ЕС.
Папа Римский заявил, что Трамп пытается ослабить союз США и Европы
Папа Римский Лев XIV заявил, что последние высказывания президента США Дональда Трампа свидетельствуют о его стремлении разорвать или, по крайней мере, серьезно ослабить давний союз между Соединенными Штатами и Европой, пишет Sky News.

Комментируя слова американского лидера о том, что Европа «находится в упадке» и имеет «слабых лидеров», понтифик сказал: «Я думаю, что, к сожалению, некоторые аспекты того, что я видел, привели к огромным изменениям в том, что на протяжении многих лет было подлинным союзом между Европой и США».

На вопрос, считает ли он предложенный США мирный план справедливым, Лев XIV ответил, что предпочитает не комментировать его содержание.

«Это программа, которую разработали президент Трамп и его советники. Он имеет право это делать. Но там есть ряд пунктов, которые многие люди в США одобрят, а многие другие воспримут иначе», — добавил Папа Римский.

