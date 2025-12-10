  1. У світі

Папа Римський заявив, що Трамп намагається послабити союз США та Європи

08:49, 10 грудня 2025
Папа Римський Лев XIV вважає, що Дональд Трамп хоче розірвати союз між США та ЄС.
Папа Римський Лев XIV заявив, що останні заяви президента США Дональда Трампа свідчать про його прагнення розірвати або принаймні серйозно послабити давній союз між Сполученими Штатами та Європою, пише Sky News.

Коментуючи слова американського лідера про те, що Європа «перебуває в занепаді» та має «слабких лідерів», понтифік сказав: «Я думаю, що, на жаль, деякі аспекти цього, які я бачив, призвели до величезних змін у тому, що протягом багатьох років було справжнім союзом між Європою та США».

На запитання, чи вважає він запропонований США мирний план справедливим, Лев XIV відповів, що воліє не коментувати його зміст.

«Це програма, яку розробили президент Трамп та його радники. Він має право це робити. Але там є низка пунктів, які багато людей у США схвалять, а багато інших сприймуть інакше», — додав Папа Римський.

