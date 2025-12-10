В Конгрессе зарегистрирован законопроект о выходе США из НАТО

Республиканец Томас Мэсси заявил, что «НАТО — это пережиток холодной войны».

Республиканец Томас Мэсси внес в Конгресс законопроект о выходе США из НАТО. В документе он называет Альянс «пережитком холодной войны» и утверждает, что деньги, которые США тратят на НАТО, необходимо направить на собственную оборону. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

Политик также утверждает, что НАТО было создано для сдерживания СССР, которого уже 30 лет не существует, а участие США в блоке обошлось налогоплательщикам в триллионы долларов.

«НАТО — это пережиток холодной войны. Соединенные Штаты должны выйти из НАТО и использовать эти деньги для защиты своей страны, а не социалистических государств. Сегодня я внес законопроект HR 6508 о прекращении нашего членства в НАТО», — отметил конгрессмен.

В законопроекте указывается, что европейские члены НАТО обладают достаточным экономическим и военным потенциалом для обеспечения собственной обороны. Документ также предусматривает запрет на использование средств американских налогоплательщиков для финансирования общих бюджетов организации.

