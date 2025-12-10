  1. У світі

У Конгресі зареєстровано законопроект про вихід США з НАТО

10:19, 10 грудня 2025
Республіканець Томас Массі заявив, що «НАТО — це пережиток Холодної війни».
Фото з відкритих джерел
Республіканець Томас Массі подав у Конгрес законопроект про вихід США з НАТО. У документі він називає Альянс «пережитком холодної війни» і заявляє, що гроші, які США витрачають на НАТО, треба спрямувати на власну оборону. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі X.

Політик також стверджує, що НАТО створили для стримування СРСР, якого вже 30 років не існує, а участь США в блоці коштувала платникам податків трильйони доларів.

«НАТО — це пережиток Холодної війни. Сполучені Штати повинні вийти з НАТО та використовувати ці гроші для захисту своєї країни, а не соціалістичних країн. Сьогодні я вніс законопроект HR 6508 про припинення нашого членства в НАТО», — зазначив конгресмен.

У законопроекті зазначається, що європейські члени НАТО мають достатній економічний і військовий потенціал для забезпечення власної оборони. Документ також запобігає використанню коштів американських платників податків для фінансування загальних бюджетів організації.

