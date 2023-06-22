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  1. Общество

В ПФУ напомнили, кто имеет право на оплату больничного в размере 100% средней зарплаты вне зависимости от страхового стажа

21:32, 22 июня 2023
Оплата больничного в размере 100% средней зарплаты осуществляется при наличии у лица свыше восьми лет страхового стажа, однако есть исключения.
В ПФУ напомнили, кто имеет право на оплату больничного в размере 100% средней зарплаты вне зависимости от страхового стажа
Фото из открытых источников

В соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованным лицам в размере 100 процентов средней заработной платы (дохода) при наличии у них более восьми лет страхового стажа, однако есть исключения. Об этом сообщает Пенсионный фонд.

Так, пособие по временной нетрудоспособности в размере 100% средней зарплаты независимо от продолжительности приобретенного страхового стажа выплачивается:

– гражданам, отнесенным к 1-3 категориям лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы;

– одному из родителей или лицу, которое их заменяет, ухаживающие за больным ребенком в возрасте до 14 лет, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы;

– ветеранам войны, пострадавшим участникам Революции Достоинства и членам семей погибших (умерших) ветеранов войны;

– членам семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;

– лицам, отнесенным к жертвам нацистских преследований;

– донорам, имеющим право на льготу;

– реабилитированным лицам, жертвам репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов, подвергнутых репрессиям в форме (формах) лишения свободы (заключения) или ограничения свободы или принудительного безосновательного помещения здорового человека в психиатрическое учреждение по решению внесудебного или иного.

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