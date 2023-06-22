У ПФУ нагадали, хто має право на оплату лікарняного в розмірі 100% середньої зарплати незалежно від страхового стажу

Оплата лікарняного в розмірі 100% середньої зарплати здійснюється у разі наявності в особи понад вісім років страхового стажу, однак є винятки.

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Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим особам у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) у разі наявності у них понад вісім років страхового стажу, однак є винятки.

Про це повідомляє Пенсійний фонд.



Так, допомога по тимчасовій непрацездатності у розмірі 100% середньої зарплати незалежно від тривалості набутого страхового стажу виплачується:



– громадянам, віднесеним до 1-3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

– одному з батьків або особі, яка їх замінює, що доглядають хвору дитину віком до 14 років, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи;

– ветеранам війни, постраждалим учасникам Революції Гідності та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;

– членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;

– особам, віднесеним до жертв нацистських переслідувань;

– донорам, які мають право на пільгу;

– реабілітованим особам, жертвам репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років, яких було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення волі (ув’язнення) або обмеження волі чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу.

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