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Кандидаты на должности судей из резерва предостерегли о призывах прекратить конкурс в суды, открытое обращение

Как указывают кандидаты, призывы прекратить конкурс в местные суды путем внесения изменений в законопроект направлены, прежде всего, на дискредитацию и нивелирование результатов деятельности обновленной ВККС и, как следствие, подрыв доверия к ее обновленному составу.

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  1. Общество

В Минздраве объяснили, что делать, если ребенок пропустил прививку

22:43, 5 декабря 2023
Семейный врач или педиатр поможет составить график и расписать интервалы между прививками.
В Минздраве объяснили, что делать, если ребенок пропустил прививку
Изображение: freepik.com
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Каждый ребенок в Украине должен пройти рекомендованную вакцинацию в соответствии с календарем профилактических прививок. Но как действовать родителям, если график прививок нарушен, объяснили в Министерстве здравоохранения.

Первое, что важно знать, – наверстать прививку нужно как можно скорее. Семейный врач или педиатр поможет составить график и расписать интервалы между прививками.

«Начинать с “нуля” прививки не нужно. Вы будете продолжать прививки, которые необходимо сделать, учитывая возраст ребенка и состояние здоровья.

Вы также можете спросить у врача, какие прививки можно сделать вместе. Это абсолютно безопасно для ребенка и убережет его от дополнительных уколов», - пишут в Минздраве.

Также в Министерстве здравоохранения советуют спросить врача о прививках, которые не входят в обязательные, но помогут защитить и усилить иммунитет. Например, от ветряной оспы, менингококковой, пневмококковой инфекции и т.д.

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