Великобритания ужесточит визовые правила, чтобы сократить миграцию

В плане обнародованы 5 пунктов для сокращения миграции, в частности, ужесточение визовых правил.

Источник фото: armyinform.com.ua

Правительство Великобритании приняло решение о реализации мер, направленных на сокращение чистой миграции в страну, объявив пятипунктовый план. Этот шаг осуществили после рекордно высокого уровня миграции, - сообщает BBC.

Изменения, предложенные министром внутренних дел Джеймсом Клеверли, включают повышение минимального уровня оплаты труда для квалифицированных иностранных работников с 26 200 фунтов стерлингов до 38 700 фунтов стерлингов. Он также подчеркнул, что более 300 000 человек, которые имели право на въезд в Великобританию в прошлом году, не будут иметь этой возможности в будущем. Минимальный доход для получения семейных виз также вырос до 38 700 фунтов.

В выступлении перед парламентариями, министр внутренних дел подчеркнул необходимость уменьшения миграции в Великобританию, отметив "злоупотребление" визами для медицинского ухода и опеки, что наблюдалось на протяжении многих лет.

"Достаточно", - отметил мистер Клеверли, добавляя: "иммиграционная политика должна быть справедливой, законной и стабильной".

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