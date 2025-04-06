В Украину вернулась зима — ряд областей засыпало снегом, видео

В ночь на 6 апреля ряд областей Украины засыпало снегом.
Жители Львовской, Черкасской, Тернопольской и Одесской областей публикуют в соцсетях видео снежной погоды.
Как ранее сообщал Украинский гидрометеорологический центр, 6 апреля в стране местами ожидается мокрый снег.
Заморозки в воздухе от 0 до -5 градусов прогнозировались в западных, Житомирской и Винницкой областях, а в ночь на 7 апреля — в большинстве регионов Украины, кроме востока и юго-востока.
Гололедица на дорогах прогнозировалась на западе, в Житомирской и Винницкой областях; порывы ветра 15–20 метров в секунду — днем 6 апреля на западе, востоке и юго-востоке.
На остальной территории также возможны дождь и мокрый снег, но менее интенсивные.
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