В Украину вернулась зима — ряд областей засыпало снегом, видео

6 апреля в некоторых областях Украины прогнозировались дождь и мокрый снег.

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В ночь на 6 апреля ряд областей Украины засыпало снегом.

Жители Львовской, Черкасской, Тернопольской и Одесской областей публикуют в соцсетях видео снежной погоды.

Как ранее сообщал Украинский гидрометеорологический центр, 6 апреля в стране местами ожидается мокрый снег.

Заморозки в воздухе от 0 до -5 градусов прогнозировались в западных, Житомирской и Винницкой областях, а в ночь на 7 апреля — в большинстве регионов Украины, кроме востока и юго-востока.

Гололедица на дорогах прогнозировалась на западе, в Житомирской и Винницкой областях; порывы ветра 15–20 метров в секунду — днем 6 апреля на западе, востоке и юго-востоке.

На остальной территории также возможны дождь и мокрый снег, но менее интенсивные.

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