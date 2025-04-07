В Харькове судили мужчину, который взорвал банкомат и похитил почти 600 тысяч гривен

Оказалось, что это уже не первая попытка мужчины ограбить банкомат.

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Коминтерновский районный суд города Харькова по делу № 641/10131/21 вынес приговор мужчине, который в 2020 году взорвал банкомат «ПриватБанка» и похитил из него более полумиллиона гривен.

Инцидент произошел 14 мая 2020 года около 4:30 утра на улице Киргизской, 15-А. Уроженец Киева, действуя самостоятельно, заложил взрывчатку в банкомат, а после взрыва вытащил две кассеты с наличными на общую сумму 591 тысяча гривен.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что это была не первая попытка мужчины незаконно завладеть деньгами через банкомат. В 2019 году он пытался разрезать корпус банкомата в поселке Безлюдовка с помощью болгарки. Но из-за прочной конструкции и неисправного инструмента не смог завершить задуманное и скрылся с места происшествия.

Суд признал обвиняемого виновным в краже, совершенной с проникновением в помещение и с использованием взрывного устройства. Ему назначено шесть лет лишения свободы. Кроме того, суд обязал мужчину компенсировать «ПриватБанку» более 637 тысяч гривен убытков.

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