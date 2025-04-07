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У Харкові судили чоловіка, який підірвав банкомат і викрав майже 600 тисяч гривень

07:18, 7 квітня 2025
Виявилося, що це вже не перша спроба чоловіка пограбувати банкомат.
У Харкові судили чоловіка, який підірвав банкомат і викрав майже 600 тисяч гривень
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Комінтернівський районний суд міста Харкова у справі № 641/10131/21 виніс вирок чоловікові, який у 2020 році підірвав банкомат «ПриватБанку» та викрав з нього понад пів мільйона гривень.

Інцидент стався 14 травня 2020 року близько 4:30 ранку на вулиці Киргизькій, 15-А. Уродженець Києва, діючи самостійно, заклав вибухівку у банкомат, а після вибуху витягнув дві касети з готівкою на загальну суму 591 тисяча гривень.

У ході судового розгляду з’ясувалося, що це була не перша спроба чоловіка незаконно заволодіти грошима через банкомат. У 2019 році він намагався розрізати корпус банкомата в селищі Безлюдівка за допомогою болгарки. Але через міцну конструкцію та несправний інструмент не зміг завершити задумане і втік з місця події.

Суд визнав обвинуваченого винним у крадіжці, скоєній із проникненням у приміщення та з використанням вибухового пристрою. Йому призначено шість років позбавлення волі. Крім того, суд зобов’язав чоловіка компенсувати «ПриватБанку» понад 637 тисяч гривень збитків.

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суд Харків

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