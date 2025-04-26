Не рассказывайте об этом ChatGPT – 5 тем, о которых лучше молчать в чате с ИИ

Пять категорий данных, которые не следует сообщать ChatGPT.

Фото: unsplash

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Чат-боты с искусственным интеллектом, такие как ChatGPT, могут сохранять данные пользователей для дальнейшего обучения или передавать их третьим лицам для проверки соблюдения правил использования. Об этом предупреждает издание Forbes, которое назвало пять категорий информации, которой не следует делиться с публичными облачными ИИ-ботами.

Незаконные или неэтичные запросы

Большинство чат-ботов имеют встроенную защиту от использования в преступных или аморальных целях. Запросы на темы, связанные с совершением преступлений, мошенничеством или манипуляциями, могут привести к серьёзным последствиям — от потери репутации до уголовной ответственности. В некоторых странах, например в Китае или Великобритании, законы об использовании ИИ обязывают сообщать правоохранительным органам о подозрительной активности.

Учётные данные: логины и пароли

Передавать чат-ботам данные для входа в сторонние сервисы крайне опасно. Известны случаи, когда введённая персональная информация позже появлялась в ответах другим пользователям, что могло привести к утечке конфиденциальных данных.

Финансовая информация

Номера банковских карт или счетов следует вводить только в защищённых системах с мощным шифрованием и автоматическим удалением данных. У ИИ-ботов таких механизмов безопасности нет, что создаёт риск мошенничества, кражи личных данных и кибератак.

Конфиденциальные данные

Профессиональные обязанности врачей, юристов, бухгалтеров и сотрудников компаний обязывают их хранить конфиденциальную информацию. Передача деловых документов, заметок, финансовых отчётов или протоколов встреч в открытые чат-боты может считаться нарушением конфиденциальности.

Медицинская информация

Консультации с ИИ по вопросам здоровья могут быть рискованными. Эксперты предупреждают, что даже с внедрением новых функций памяти в чатах нет гарантии сохранения конфиденциальности. Это особенно важно для медицинских учреждений, которые работают с персональными данными пациентов.

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