В Гоструда объяснили, при каких условиях можно отозвать работника по отпуску

Стало известно, как отозвать из ежегодного отпуска, не нарушая законодательство.

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Государственная служба Украины по вопросам труда разъяснила, в каких случаях работника можно отозвать из ежегодного отпуска.

Отзыв работника из ежегодного отпуска возможен только в следующих случаях: с согласия работника — исключительно для предотвращения стихийного бедствия, производственной аварии или немедленного устранения их последствий, для предотвращения несчастных случаев, простоя, гибели или порчи имущества предприятия с соблюдением требований части первой этой статьи, а также в других случаях, предусмотренных законодательством.

В случае отзыва работника из отпуска его труд оплачивается с учетом суммы, начисленной за неиспользованную часть отпуска.

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