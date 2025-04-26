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Зеленский, Трамп и Байден нарушили дресс-код на похоронах Папы Римского Франциска в Ватикане, — The Daily Mail

20:31, 26 апреля 2025
По правилам, мужчины должны были быть одеты в темный костюм, белую рубашку и длинный черный галстук.
Зеленский, Трамп и Байден нарушили дресс-код на похоронах Папы Римского Франциска в Ватикане, — The Daily Mail
Фото: dailymail.co.uk
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Президент США Дональд Трамп, Президент Украины Владимир Зеленский и экс-президент США Джо Байден нарушили требования дресс-кода во время церемонии прощания с Папой Римским Франциском в Ватикане. Об этом сообщает The Daily Mail.

Согласно правилам Ватикана, мужчины должны были быть одеты в тёмный костюм, белую рубашку и длинный чёрный галстук. Также обувь, носки, пальто и зонты должны были быть чёрного цвета.

Дональда Трампа раскритиковали за нарушение дресс-кода, поскольку он прибыл в синем костюме и синим галстуке.

Помимо Трампа, в центре внимания оказались и Владимир Зеленский, который вообще был без галстука, и Джо Байден, выбравший синий галстук. Их обвинили в "неуважении", так как большинство мировых лидеров соблюли строгий чёрный дресс-код.

Трамп сидел в первом ряду среди сотен высокопоставленных гостей, одетый в ярко-синий костюм с значком американского флага на лацкане. Его внешний вид резко контрастировал с традиционными тёмными нарядами большинства участников церемонии, среди которых был и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Мелания Трамп, которая в тот день отмечала своё 55-летие, была одета в соответствии с протоколом: чёрное пальто, кружевная вуаль и перчатки.

Во время церемонии в Ватикане Трамп, Байден, Зеленский и другие мировые лидеры были рассажены на площади Святого Петра. Байден сидел во втором ряду за Трампом.

Первая леди США Джилл Байден также соблюла протокол, надев чёрный жакет и юбку, дополнив образ чёрной кружевной вуалью.

Добавим, что Ватикан нарушил протокол, чтобы Зеленскому дали место в первом ряду на церемонии прощания с Папой Франциском.

Обычно чиновников рассаживали согласно протоколу — по алфавиту на французском языке, который является традиционным для дипломатии. Согласно правилам, Зеленский должен сидеть в третьем ряду или даже дальше. Однако Ватикан решил сделать исключение и разместил украинского президента в первом ряду — в 11 местах от Трампа справа.

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США Дональд Трамп Владимир Зеленский Джо Байден Ватикан

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