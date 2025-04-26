Зеленський, Трамп і Байден порушили дрес-код на похороні Папи Римського Франциска у Ватикані, — The Daily Mail

За правилами, чоловіки мали бути одягнені у темний костюм, білу сорочку та довгу чорну краватку.

Фото: dailymail.co.uk

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Президент США Дональд Трамп, Президент України Володимир Зеленський та експрезидент США Джо Байден порушили вимоги дрес-коду під час церемонії прощання з Папою Римським Франциском у Ватикані. Про це повідомляє The Daily Mail.

За правилами Ватикану чоловіки мали бути одягнені у темний костюм, білу сорочку та довгу чорну краватку. Також взуття, шкарпетки, пальта й парасолі мали бути чорного кольору.

Дональда Трампа розкритикували за порушення дрес-коду, оскільки він прибув у синьому костюмі та синій краватці.

Окрім Трампа, у центрі уваги опинилися і Володимир Зеленський, який взагалі був без краватки, та Джо Байден, який також обрав синю краватку. Їх звинуватили у «неповазі», оскільки більшість світових лідерів дотрималися суворого чорного дрес-коду.

Трамп сидів у першому ряду серед сотень високопоставлених гостей, одягнений у яскраво-синій костюм із значком американського прапора на лацкані. Його вибір контрастував із традиційними темними вбраннями більшості учасників церемонії, серед яких був і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Меланія Трамп, яка святкувала того дня свій 55-й день народження, була одягнена відповідно до протоколу: чорне пальто, мереживна фата і рукавички.

Під час церемонії у Ватикані Трамп, Байден, Зеленський та інші світові лідери були розсаджені на площі Святого Петра. Байден сидів у другому ряду за Трампом.

Перша леді США Джилл Байден також дотрималася протоколу, одягнувши чорний піджак і спідницю, доповнивши образ чорним мереживним вуалем.

Додамо, що Ватикан порушив протокол, щоб Зеленському дали місце в першому ряду на церемонії прощання з Папою Франциском.

Зазвичай посадовців розсаджували згідно з протоколом — за алфавітом французькою мовою, яка є традиційною для дипломатії. Відповідно до правил, Зеленський мав би сидіти у третьому ряду або навіть далі. Однак Ватикан вирішив зробити виняток і розмістив українського президента в першому ряду — за 11 місць від Трампа праворуч.

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