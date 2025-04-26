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WhatsApp перестане працювати на трьох популярних смартфонах вже із травня — що слід знати

21:08, 26 квітня 2025
Користувачам попередження: деякі iPhone втратять доступ до WhatsApp.
WhatsApp перестане працювати на трьох популярних смартфонах вже із травня — що слід знати
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Користувачів WhatsApp попереджають: з 5 травня популярний месенджер перестане працювати на деяких старих iPhone. Про це повідомляє видання The Sun.

WhatsApp, що належить компанії Meta і налічує понад два мільярди користувачів у всьому світі, незабаром припинить підтримку низки моделей смартфонів. Це пов'язано з черговим оновленням програмного забезпечення.

На сьогодні WhatsApp сумісний із пристроями на базі iOS 12 і новіших версій. Проте вже з травня для роботи месенджера знадобиться щонайменше iOS 15.1.

Три моделі iPhone виявилися занадто застарілими для оновлення до потрібної версії операційної системи:

  • iPhone 5s
  • iPhone 6
  • iPhone 6 Plus

Власники цих смартфонів після 5 травня більше не зможуть користуватися WhatsApp для надсилання та отримання повідомлень, попереджають журналісти.

Ці моделі вже давно не отримують основних оновлень від Apple. Це не лише позбавляє користувачів нових функцій, а й залишає пристрої без критично важливих оновлень безпеки. Більше того, деякі популярні додатки, як-от Spotify та Instagram, також припинили підтримку старих iPhone.

Варто зауважити, що iPhone 5s, який вийшов ще у 2013 році, наразі є найстарішим серед згаданих моделей. Тож користувачам рекомендують задуматися про оновлення гаджета, щоб і надалі користуватися WhatsApp без обмежень.

У WhatsApp пояснюють такі зміни регулярною перевіркою підтримуваних пристроїв: «Щороку ми оцінюємо, які операційні системи є найстарішими та мають найменшу кількість користувачів. Ми також враховуємо, чи отримують пристрої оновлення безпеки і чи підтримують вони необхідні функції для роботи месенджера».

Компанія додає, що перед припиненням підтримки старих ОС користувачам буде надіслано попередження та кілька нагадувань про необхідність оновити пристрій.

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