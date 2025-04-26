WhatsApp перестанет работать на трех популярных смартфонах уже с мая — что нужно знать

Пользователей WhatsApp предупреждают: с 5 мая популярный мессенджер перестанет работать на некоторых старых моделях iPhone. Об этом сообщает издание The Sun.
WhatsApp, принадлежащий компании Meta и насчитывающий более двух миллиардов пользователей по всему миру, вскоре прекратит поддержку ряда смартфонов. Это связано с очередным обновлением программного обеспечения.
На данный момент WhatsApp совместим с устройствами на базе iOS 12 и выше. Однако уже с мая для работы мессенджера потребуется минимум iOS 15.1.
Три модели iPhone оказались слишком старыми для обновления до необходимой версии операционной системы:
Владельцы этих устройств после 5 мая больше не смогут отправлять и получать сообщения в WhatsApp, предупреждают журналисты.
Эти модели уже давно не получают основных обновлений от Apple. Это означает не только отсутствие новых функций, но и уязвимость из-за отсутствия критически важных обновлений безопасности. Более того, некоторые популярные приложения, такие как Spotify и Instagram, уже прекратили поддержку старых iPhone.
Стоит отметить, что iPhone 5s, выпущенный ещё в 2013 году, является самой старой моделью среди упомянутых. Пользователям советуют задуматься о смене устройства, чтобы продолжать пользоваться WhatsApp без ограничений.
В WhatsApp объясняют такие изменения регулярной проверкой поддерживаемых устройств: «Ежегодно мы оцениваем, какие операционные системы являются самыми старыми и имеют наименьшее количество пользователей. Мы также учитываем, получают ли устройства обновления безопасности и поддерживают ли они необходимые функции для работы мессенджера».
Компания добавляет, что перед прекращением поддержки старых ОС пользователи получат уведомление и несколько напоминаний о необходимости обновить устройство.
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