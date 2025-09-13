В Пенсионном фонде напомнили о правилах получения выплат для лиц без права на пенсию и людей с инвалидностью

Пенсионный фонд уточнил условия, размеры и сроки выплат, а также способы подачи заявления.

Пенсионный фонд Украины объяснил условия назначения ежемесячной государственной социальной помощи для граждан, не имеющих права на пенсию, а также для лиц с инвалидностью. Выплаты осуществляются на основании Закона Украины и постановления Кабинета Министров.

Кто имеет право на помощь:

граждане от 65 лет, не имеющие права на пенсию;

лица с инвалидностью I группы, которые не получают пенсию;

дети умершего кормильца без достаточного страхового стажа для пенсии.

В большинстве случаев помощь предоставляется малообеспеченным, если их средний месячный доход не превышает прожиточного минимума для нетрудоспособных (в 2025 году — 2 361 грн). В то же время лицам с инвалидностью I группы и детям умершего кормильца выплаты назначаются независимо от дохода.

Размер выплат зависит от категории:

3 541,5 грн — на трех и более детей умершего кормильца;

2 833,20 грн — на двух детей;

2 361 грн — на одного ребенка, для лиц с инвалидностью I группы и матерей-героинь;

1 888,80 грн — для лиц с инвалидностью II группы;

1 416,60 грн — для лиц с инвалидностью III группы;

1 180,50 грн — для священнослужителей;

708,30 грн — для лиц от 65 лет.

Если размер помощи не достигает прожиточного минимума, государство доплачивает разницу в виде адресной помощи.

Срок назначения:

для лиц от 65 лет — пожизненно;

для людей с инвалидностью — на период установления инвалидности;

для детей умершего кормильца — до 18 лет, а для студентов — до окончания обучения (но не дольше 23 лет, детям-сиротам – до 23 лет).

Подать заявление на помощь можно лично в сервисных центрах Пенсионного фонда, через ЦНАП, онлайн на портале ПФУ или «Дия», а также по почте.

