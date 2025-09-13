В Пенсионном фонде напомнили о правилах получения выплат для лиц без права на пенсию и людей с инвалидностью

Пенсионный фонд Украины объяснил условия назначения ежемесячной государственной социальной помощи для граждан, не имеющих права на пенсию, а также для лиц с инвалидностью. Выплаты осуществляются на основании Закона Украины и постановления Кабинета Министров.
Кто имеет право на помощь:
В большинстве случаев помощь предоставляется малообеспеченным, если их средний месячный доход не превышает прожиточного минимума для нетрудоспособных (в 2025 году — 2 361 грн). В то же время лицам с инвалидностью I группы и детям умершего кормильца выплаты назначаются независимо от дохода.
Размер выплат зависит от категории:
Если размер помощи не достигает прожиточного минимума, государство доплачивает разницу в виде адресной помощи.
Срок назначения:
Подать заявление на помощь можно лично в сервисных центрах Пенсионного фонда, через ЦНАП, онлайн на портале ПФУ или «Дия», а также по почте.
