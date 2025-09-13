Практика судов
  1. Общество

В Пенсионном фонде напомнили о правилах получения выплат для лиц без права на пенсию и людей с инвалидностью

16:08, 13 сентября 2025
Пенсионный фонд уточнил условия, размеры и сроки выплат, а также способы подачи заявления.
В Пенсионном фонде напомнили о правилах получения выплат для лиц без права на пенсию и людей с инвалидностью
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пенсионный фонд Украины объяснил условия назначения ежемесячной государственной социальной помощи для граждан, не имеющих права на пенсию, а также для лиц с инвалидностью. Выплаты осуществляются на основании Закона Украины и постановления Кабинета Министров.

Кто имеет право на помощь:

  • граждане от 65 лет, не имеющие права на пенсию;
  • лица с инвалидностью I группы, которые не получают пенсию;
  • дети умершего кормильца без достаточного страхового стажа для пенсии.

В большинстве случаев помощь предоставляется малообеспеченным, если их средний месячный доход не превышает прожиточного минимума для нетрудоспособных (в 2025 году — 2 361 грн). В то же время лицам с инвалидностью I группы и детям умершего кормильца выплаты назначаются независимо от дохода.

Размер выплат зависит от категории:

  • 3 541,5 грн — на трех и более детей умершего кормильца;
  • 2 833,20 грн — на двух детей;
  • 2 361 грн — на одного ребенка, для лиц с инвалидностью I группы и матерей-героинь;
  • 1 888,80 грн — для лиц с инвалидностью II группы;
  • 1 416,60 грн — для лиц с инвалидностью III группы;
  • 1 180,50 грн — для священнослужителей;
  • 708,30 грн — для лиц от 65 лет.

Если размер помощи не достигает прожиточного минимума, государство доплачивает разницу в виде адресной помощи.

Срок назначения:

  • для лиц от 65 лет — пожизненно;
  • для людей с инвалидностью — на период установления инвалидности;
  • для детей умершего кормильца — до 18 лет, а для студентов — до окончания обучения (но не дольше 23 лет, детям-сиротам – до 23 лет).

Подать заявление на помощь можно лично в сервисных центрах Пенсионного фонда, через ЦНАП, онлайн на портале ПФУ или «Дия», а также по почте.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги Пенсионный фонд пенсия денежная помощь

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
При назначении опекуном военнообязанного лица орган опеки должен учитывать потребность в исполнении гражданами воинского долга — Верховный Суд

Верховный Суд указал, что при рассмотрении вопроса о назначении опекуном военнообязанного лица орган опеки должен дополнительно выяснить целесообразность такого назначения, учитывая обязанность защиты Отечества и всеобщую мобилизацию.

Может ли государство принудительно забрать у владельца только часть земельного участка, если после этого остальная часть земли не может использоваться по назначению — позиция Верховного Суда

Верховный Суд указал, что в случае принятия решения о принудительном отчуждении земельных участков по мотивам общественной необходимости, при наличии обоснованного требования владельца, который доказывает невозможность рационального использования остатка земельного участка по его целевому назначению, органы государственной власти обязаны обеспечить отчуждение всего земельного участка, а не только его части.

Расходы из бюджета на Минцифры увеличили с 4,16 млрд грн до 8,59 млрд грн – вступают в силу изменения в бюджет

Бюджет Минцифры увеличили вдвое – изменения в закон о госбюджете на 2025 год.

ЕСПЧ признал нарушение Конвенции в деле экс-судьи Родиона Киреева, которого в 2014 году огласили в розыск

В деле скандального экс-судьи Печерского райсуда Киева Родиона Киреева Европейский суд по правам человека признал нарушение статьи 6 Конвенции из-за отказа в доступе к высшим судам.

Верховный Суд признал ничтожными сделки, направленные на обход санкций, и подтвердил их экстерриториальное действие

Верховный Суд отметил, что действия Минюста, направленные на аннулирование доступа к ЕГР государственного регистратора, который внес изменения в сведения о юридическом лице без учета применения к конечному бенефициарному владельцу персональных санкций, являются правомерной и объективно обоснованной мерой публичного контроля.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Василь Німченко
    Василь Німченко
    перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Юрій Полотнянко
    Юрій Полотнянко
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Тетяна Кармазина
    Тетяна Кармазина
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду