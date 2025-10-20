Практика судов
  1. Общество
  2. / В мире

Большие международные благотворительные организации манипулируют изображениями для получения грантов и донатов

16:37, 20 октября 2025
Британское издание раскрыло манипуляции с помощью ИИ, которые используют неправительственные организации
Большие международные благотворительные организации манипулируют изображениями для получения грантов и донатов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В сети появляется все больше изображений, сгенерированных искусственным интеллектом, на которых изображены дети или жертвы насилия. Как сообщает The Guardian, эти картинки активно используют даже крупные международные благотворительные и медицинские организации в своих социальных кампаниях, что вызвало волну возмущения среди экспертов.

Что происходит

Искусственный интеллект массово генерирует «реалистичные» фото людей в нищете, детей с пустыми тарелками или девочек в слезах, которые якобы пережили насилие. Такие изображения продаются на крупных стоковых платформах и используются в благотворительных постах и видеороликах.

Исследователь Арсений Аленичев из Института тропической медицины в Антверпене собрал более сотни таких примеров и назвал это явление «poverty porn 2.0» — эксплуатацией образа бедности в новой, цифровой форме.

«Эти картинки воспроизводят худшие стереотипы — темнокожие дети в грязи, избитые лица, старые лачуги. Это не реальные люди, но они формируют у зрителей представление о „бедном мире“», — отметил эксперт.

Почему это опасно

Специалисты подчеркивают, что подобные фото распространяют расовые и социальные предрассудки. По словам Ноа Арнольда из швейцарской организации Fairpicture, которая продвигает этическое использование изображений в медиа, «организации начали прибегать к синтетическим изображениям, потому что это дешево и не требует получения согласия на съемку».

«Миллионы евро урезали из бюджетов НПО, и теперь вместо фотографов они используют нейросети», — пояснил Арнольд.

Эксперты предупреждают: фейковые изображения проникают в глобальные базы данных и могут впоследствии использоваться для обучения новых ИИ-моделей, что лишь усилит предвзятость.

Как реагируют компании и организации

На платформах стоковых фото уже десятки таких ИИ-изображений, которые можно купить за несколько десятков долларов. Представитель Freepik признал проблему, но заявил, что «невозможно контролировать все запросы пользователей».

Ранее подобные материалы использовали даже международные организации. В 2023 году нидерландское подразделение Plan International опубликовало видео против детских браков с использованием ИИ-изображений, а ООН создала ролик о сексуальном насилии в конфликтах — тоже с фейковыми сценами. После критики видео было удалено.

Представитель ООН пояснил, что «видео было создано с использованием новой технологии, которая быстро развивается, но оно не соответствовало этическим стандартам и могло искажать информацию».

Что говорят специалисты

Коммуникационный консультант Кейт Кардол назвала такие практики тревожными: «Мы годами боролись за достойное изображение людей, живущих в бедности. Теперь эту борьбу придется вести и против вымышленных образов».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

искусственный интеллект ИИ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
НАБУ разоблачило главу Одесского областного совета Григория Диденко и его жену-народного депутата Юлию Диденко в недостоверном декларировании

НАБУ и САП сообщили главе Одесского областного совета Григорию Диденко и его жене – народному депутату Юлии Диденко о подозрении в декларировании недостоверной информации.

Бюджетный комитет предлагает отклонить идею Кабмина отдельно оплачивать работу проектных групп в министерствах

В Раде не оценили заложенную в бюджет-2026 идею Кабмина создать в министерствах проектные группы с отдельными правилами выплаты вознаграждения, которые будет устанавливать сам Кабмин.

САП обжалует уменьшение залога Богдану Львову с 302 млн грн до 20 млн грн

20 октября следственный судья ВАКС уменьшил залог Богдану Львову в 15 раз.

Адвокат освобождается от обязанности сохранения адвокатской тайны в пределах, необходимых для защиты его прав, в случае подачи иска к экс-клиенту о невыполнении условий договора – САУ

Если адвокат вынужден подать в суд на бывшего клиента по поводу невыполнения условий договора, то адвокат освобождается от обязанности сохранения адвокатской тайны в пределах, необходимых для защиты его прав – САУ предоставил разъяснение.

Бюджетный комитет рекомендует исключить из проекта госбюджета на 2026 год приостановку норм закона о защите добросовестных приобретателей имущества

В Раде не одобрили предложение Кабмина о приостановке на 2026 год действия нормы, согласно которой суд выносит решение об истребовании недвижимого имущества от добросовестного приобретателя в пользу государства при условии предварительного внесения органом государственной власти или прокурором стоимости такого имущества на депозитный счет суда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Євген Чаку
    Євген Чаку
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Руслан Сидорович
    Руслан Сидорович
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України